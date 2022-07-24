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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağlar Belediyesi çöp konteynerlerini bakımdan geçiriyor

İHA

Bağlar Belediyesi çöp konteynerlerini bakımdan geçiriyor

Diyarbakır’ın AK Partili Bağlar Belediyesi, sıcak hava koşulları nedeniyle kötü koku ve hastalık riskine karşı ilçe merkezi ve kırsal yerleşim yerlerindeki çöp konteynerlerini deterjanlı suyla dezenfekte ederek bakımdan geçiriyor.
Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede sıcak hava koşullarıyla birlikte çevreye yayılan ve hastalık riski oluşturan kötü kokulara karşı çöp konteynerlerinin yenilenmesi, bakımdan geçirilmesi ve dezenfekte edilerek hijyenik hale getirilmesi için belediye tarafından yürütülen çalışmalar ilçe genelinde yaygınlaştırıldığı bildirildi.
Açıklamada, Bağlar Belediyesi temizlik ve çevre koruma ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal bölgelerde bakıma ihtiyacı olan konteynerleri tek tek tespit ederek kontrolden geçirdiği belirtildi. Deterjanlı suyla yıkanan konteynerler, vatandaşların şikayetine konu olan kötü kokulardan arındırıldığı, ihtiyacı olan noktalara da yeni çöp konteynerleri temin edilerek monte edildiği ve kırsal bölgelerde önceki dönemlerde yaşanan konteyner sorunu son dönemlerde yapılan çalışmalarla çözüme kavuşturulduğu kaydedildi.
Sıcaklar nedeniyle bu konuyla ilgili şikayet, talep ve hassasiyetlerin arttığını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, gerekli önlemleri alarak çalışmaları yoğunlaştırdıklarını söyledi. Kırsal bölgelere bugüne kadar 1000'den fazla konteyner tahsis ettiklerini açıklayan Başkan Beyoğlu, merkezde de düzenli olarak yapılan çalışmalar nedeniyle sorun bulunmadığını ifade etti. Temizlik ve hijyene büyük önem verdiklerini kaydeden Beyoğlu, "Yaz mevsimi nedeniyle sıcaklıklar arttı. Buna paralel olarak kötü kokular ve hastalık riski yüksek. Biz de buna önlem almak için çöp konteynerlerini yeniliyoruz, bakımdan geçiriyoruz, ilaçlayarak dezenfekte ediyoruz. İlk defa bizim dönemimizde kırsal yerleşim yerlerinin konteyner sorunu çözüldü. Şu an 140 mahalle ve mezramızın hiç birinde bu anlamda bir sorun yok. Gelen talepleri hemen temin ederek ulaştırıyoruz. Tek hedefimiz vatandaşlarımızın hak ettiği yaşam koşullarını oluşturmaktır" ifade edildi.

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