Hizmete girmeden çocukların uğrak alanı oldu

Bağlar Belediyesi tarafından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın adı verilerek 35 bin metrekarelik alanda inşa edilen çok amaçlı park projesi henüz tamamlanmadan çevrede bulunan çocukların uğrak mekanı haline geldi.

Parkta devam eden çalışmaları inceleyen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 15 Ekim’de resmi açılışını yapmayı planladıkları projede monte edilecek ağaçların tamamının Diyarbakır’ın iklimine ve toprak yapısına uygun türlerden seçileceği bilgisini paylaştı. Beyoğlu, ”Bağcılar Mahallesinde bulunan parkımızın şimdiden çocukların ilgisini çekmesi ve beğeni toplaması bizi mutlu etti” dedi.

Bağlar Belediyesi tarafından Bağcılar Mahallesi yeni havalimanı güzergahı üzerinde inşa edilen çok amaçlı Ersin Tatar Parkı’nda adım adım sona geliniyor. Çocuk oyun gruplarının da monte edildiği park şimdiden çevrede yaşayan çocukların yoğun ilgi gösterdiği mekan haline geldi. Ağaç dikimi, peyzaj çalışmaları ve dinlenme bölümlerinin tamamlanmasından sonra parkın 15 Ekim’de resmen halkın hizmetine açılması planlanıyor. Son dönemlerde yapılan en büyük çok amaçlı park ve yeşil alan projeleri arasında yer alan Ersin Tatar Parkı’nda monte edilecek ağaç türlerinin, bölgenin toprak yapısı ve iklimini yansıtan türlerden seçildiği ifade edildi.

Parkta devam eden çalışmaları inceleyerek Belediye Başkan Yardımcısı Ferit Tutşi ve çalışmaları yürüten ekiplerden bilgi alan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, oyun oynamak için parka akın eden çocuklarla neşeli anlar geçirdi. Çocuklar, projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Beyoğlu, projede spor dahil bir çok özelliğin bulunduğuna atıfta bulunarak parkın hem oksijen deposu hem de insanların rahat ve huzurlu vakit geçirebileceği bir alan olacağının altını çizdi. Eşi Dürdane Beyoğlu ile parkta kısa bir gezinti yapan Beyoğlu, büyük bir aksilik olmadığı takdirde 15 Temmuz’da parkı tamamlayarak halkın hizmetine sunacaklarını söyledi.

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