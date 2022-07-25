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Üniversite öğrencisi tabancayla annesini vurduktan sonra intihara kalkıştı: 2 yaralı

DHA

Üniversite öğrencisi tabancayla annesini vurduktan sonra intihara kalkıştı: 2 yaralı


Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da üniversite öğrencisi Ö.Ş., iddiaya göre çıkan tartışmanın ardından önce annesine, ardından da kendi başına tabancayla ateş etti. Hastaneye kaldırılan anne ve oğlunun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. 
Olay, Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Ö.Ş., iddiaya göre tartıştığı annesi S.Ş.'ye tabancayla ateş açtı. Annesinin kanlar içerisinde yere yığıldığını gören Ö.Ş., bu kez tabancayı kendisinin başına dayayıp ateş etti. Olay sırasında banyoda bulunan H.Ş., silah sesleri üzerine geldiği salonda annesi ve kardeşini yaralı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve oğlu, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri de evde çalışma yaparken, anne ve oğlunun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. (DHA)
 DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-07-25 20:24:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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