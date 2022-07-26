Diyarbakır’da "huzur" uygulamasında 16 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde "huzur" uygulaması gerçekleştirildi. 16 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaya ve motorize olarak yapılan eş zamanlı uygulamada, 2 ruhsatsız tabanca, bıçak, bir miktar uyuşturucu ve çalıntı motosiklet ele geçirildi. Yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.