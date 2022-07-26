Diyarbakır'da otomobilde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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Diyarbakır'da narkotik ekiplerinin uygulama esnasında durdurdukları bir otomobilde ele geçirilen 4 kilogram uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, BismilBatman karayolunda uygulama sırasında durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Aramada, 4 kilogram skunk ele geçirildi ve otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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