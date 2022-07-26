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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağlar Belediyesi konservatuvar merkezinden başarı

İHA

Bağlar Belediyesi konservatuvar merkezinden başarı

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde ilk kez geçen yıl faaliyete giren Konservatuvar Hazırlık Kursları’na katılan 22 öğrencinin tamamı Türkiye genelindeki üniversitelere yerleşirken, bu yılki kurslara katılım sayısı da 22’den 40’a yükseldi.
Açık alanda yürütülen çalışmalara yoğun ilgi gösteren öğrenciler hem sınavlar için eğitim alıyor, hem de eğlenerek yaz döneminde güzel vakit geçiriyor. Ayşe Şan Parkı’ndaki hazırlık kursunu ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, öğrencilerin çalışmasını ilgiyle takip etti. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun girişimleriyle 2021 yılında faaliyet göstermeye başlayan konservatuvar hazırlık kursu, yeni dönemde bir önceki döneme göre yüzde yüz öğrenci artışıyla devam ediyor. Geçen yıl 22 olan öğrenci sayısı bu yıl 40’a yükselirken, Ayşe Şan Parkı’nda açık alanda yürütülen çalışmalara katılan gençler bir yandan uzman hocalardan sınav öncesinde gerekli eğitimi alıyor, diğer yandan da eğlenceli faaliyetlerle yaşadıkları stresi üzerlerinden atmaya çalışıyor.
İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün de destek verdiği çalışmalarda eğitmenler Necat Muzafferoğlu ve Ahmet Erdem, öğrencileri müfredat ve sistemine göre hazırlıyor. Geçen yıl kursa katılan 22 öğrencinin tamamı Diyarbakır, Van, Gaziantep, Burdur, Kars ve Ardahan’daki üniversitelere yerleşti. Bu yılki hedef ise 40 öğrencinin tamamının üniversite hayalini gerçekleştirmesi. Eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte kurs çalışmalarını ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, öğrencilerin ilgisi ve alkışlarıyla karşılandı. Öğrencilerin çalışmalarını ve gösterilerini izleyen Başkan Beyoğlu, yaşadıkları heyecana ortak oldu. Öğrenciler, üzerinde “Bizi Sevgimiz Bağlar” yazılı olan tabloyu hediye ederek Beyoğlu’na teşekkür etti.

“Siz yeter ki eğiteme odaklanan, biz size imkanları sağlarız"
İlkleri gerçekleştirmeye devam ettiklerine değinen Başkan Beyoğlu, geçen yıl ortaya konulan başarının bu yıl tekrarlanacağına inandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği cumhuriyetin 100. yılındaki eğitim hedefinin izinde olduklarını anlatan Beyoğlu, ”Ülkemiz cumhurbaşkanımızın gençleri öncelleyen liderliğinde son 20 yılda eğitimde dev atılımlar gerçekleştirdi. Eğitim öncelikli meselelerimizden biridir. Gençlerimizi hayallerine kavuşturmak için gerekli imkan ve ortamı sağlamayı, onlara karşı sorumluluğumuzun gereği olarak görüyoruz. Göreve geldiğimizden beri çocuklara ve gençlere bu anlamda her türlü desteği sağlıyoruz. Belediyemiz bünyesinde yürütmüş olduğumuz çalışmalar ve kurslarla önemli başarı elde ettik. Konservatuvar öğrencilerimizin tamamı geçen yıl üniversitelere yerleşti. Bu yıl da inşallah hayallerine kavuşacaklar. Hepsine en kalbi duygularımla başarılar diliyorum. Siz yeter ki eğitime odaklanın, biz size her türlü desteği de imkanı da sağlarız. Bundan şüpheniz olmasın sevgili gençler” diye konuştu.

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