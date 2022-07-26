Diyarbakır’da “Aile İçi Psikolojik Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddete Hayır” semineri

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, belediyenin erkek çalışanlarına yönelik olarak "Aile İçi Psikolojik Şiddet" ve "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" seminerleri verildi.

Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belediye çalışanlarına yönelik olarak "Aile İçi Psikolojik Şiddet" ve "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" seminerlerini Yenişehir Belediyesi Evlendirme Salonu'nda düzenledi. "Aile İçi Psikolojik Şiddet" konulu seminerin sunumunu gerçekleştiren Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli Psikolog Özge Aycan," Günümüzde temel olarak eşler arasında iletişim sorunları yaşanmaktadır. İletişim için en önemli unsurlardan biri etkili dinlemektir. Eşlerin karşılıklı olarak birbirlerini etkili bir şekilde dinlemeleri gerekmektedir. Aile içi uygulanan şiddet sadece fiziksel değildir, ekonomik ve psikolojik şiddet de yaşanmaktadır ve bu şiddet türlerinden dolayı aile içi problemlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Eşler birbirlerini olduğu gibi kabul etmelidir, eleştirmemelidir ve kişisel alanlarına müdahale etmemelidirler. Herkesin hayatında psikolojik evrelerin olmadığı bir yaşam dilerim" ifadelerinde bulundu.

"Kadına Yönelik Şiddete Hayır" seminerinin sunumunu gerçekleştiren Yenişehir Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Nergis Güzel ise "Şiddet bir tür egemenlik kurmaktır. Eşlerin bir biri üzerinde kurduğu bu egemenlikten en çok çocuklar etkilenmektedir. Eşlerin anlaşmaması normaldir fakat bu durumun çocuğa yansıması çocukların sessiz çığlık atmalarına neden olmaktadır. Ailedeki huzurun sağlanması için öncelikle karşılıklı anlayışın sağlanması ve kadına yönelik şiddetle ilgili eğitimlerim yaygınlaştırılması gerekmektedir" diye konuştu.

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