Diyarbakır’da özel gereksinimli bireyler tiyatro akademisinde eğitimlere başladı Engelli bireyler tiyatroda bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da özel gereksinimli bireyler tiyatro akademisinde eğitimlere başladı Engelli bireyler tiyatroda bir araya geldi

İHA

Diyarbakır’da özel gereksinimli bireyler tiyatro akademisinde eğitimlere başladı Engelli bireyler tiyatroda bir araya geldi

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi tarafından kurulan Yenişehir Tiyatro Akademisi’nde, farklı yaş gruplarının yanı sıra özel gereksinimli bireyler de eğitimlerde bir araya gelerek eğlenceli anlar yaşadı.
Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından anaokulu, ortaöğretim ve lise öğrencilerinin yanı sıra yetişkin ve özel gereksinimli bireylere yönelik olarak kurduğu Yenişehir Tiyatro Akademisi, Şehitlik Mahallesi’nde bulunan RabiaTül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi ile Fabrika Mahallesi’nde bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi’nde drama eğitimleri düzenlemeye başladı. Özel gereksinimli bireyler, bu alanlarda tiyatro eğitimleri için bir araya gelerek keyifli vakit geçirmeye başladıklarını belirtip, sahne alacakları günü sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.
Tiyatro oyuncusu ve eğitmen Ayşe Taylan, Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Tiyatro Akademisi'ni kurduklarını söyledi. Engelsiz Yaşam Merkezi’nde drama ve tiyatro dersi verdiklerini aktaran Taylan, “Bireylere eğitimler veriyoruz. Bu eğitimler bünyesinde oyunlar çıkartıyoruz. Ayriyeten RabiaTül Adeviyye’de çocuk ve ortaokul öğrencilerine ayrı, lise düzeyindeki öğrencilerimize tiyatro ve drama oyunculuğu dersi veriyoruz. Sanat ve tiyatro farkındalık tanımıyor. Engelsiz Yaşam’da engelli bireylere kendilerini tanımalarını, aslında onların bir engelli olmadığını, sanatın, tiyatronun engel tanımadığını onlara gösteriyoruz. Bu alanda kendilerini çok iyi hissediyorlar. Olumlu yönde çok etkilerini görüyorlar. Bunu kendileri de söylüyor. Kendilerini tanıma, özgüven açısında eğitim aşamalarına devam ediyorlar. Bütün eğitimler tamamlandıktan sonra onlarla beraber bir tiyatro oyunu çıkaracağız. Halka açık bir şekilde gösterime sunacağız. 7’den 70’e tüm özel gereksinimli bireyler gelebiliyor” dedi.

“Buraya başladığımdan beri günüm çok güzel geçiyor”
Tiyatro öğrencisi engelli birey Süleyman Kaçmaz, şu anda Engelsiz Yaşam Merkezi’nde olduklarını ve tiyatro kursu gördüklerini dile getirdi. Çok güzel ve keyif alarak eğitim aldıklarını ifade eden Kaçmaz, “Sahne alacağız, halkla birlikte olacağız. Güzel gün geçireceğiz, kendimizi anlatacağız. Buraya gelmeden önce evde canım sıkılıyordu. Genelde evdeydim. Buraya başladığımdan beri günüm çok güzel geçiyor. Arkadaşlarımla, hocam bütün gün burada çok mutluyum” diye konuştu.

“Tiyatro bambaşka bir olay, her anı yaşıyorsun”
Tiyatro öğrencisi Mehmet Seven, merkezde dekoratif ahşap süsleme ustası olduğunu kaydetti. Aynı zamanda tiyatro akademisinde de aday olduğunu belirten Seven, “Yaklaşık 36 yıldır sanat hayatı içerisindeyim. Görsel sanatlar, tiyatro gibi işitsel sanatların biraz daha geri planda kalıyor. Fakat tiyatro bambaşka bir olay. Her anı yaşıyorsun, o duyguları taşıyorsunuz, insanlara aktarma duygusunu öğreniyorsunuz. Yeni başladığı için insanlar oyunlar oynayarak birbirlerini tanımakta. Belli bir zaman içerisinde artık küçük skeçler hazırlanacak. Yeni karakterler hazırlanıp böyle oyuna geçilecek ve ondan sonra oyun süreci başlayacak” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’da “Aile İçi Psikolojik Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddete Hayır” semineri
YEREL HABERLER Diyarbakır’da “Aile İçi Psikolojik Şiddet ve Kadına ...
Babanın, oğlunun vücudunda sigara söndürdüğü iddia edildi
YEREL HABERLER Babanın, oğlunun vücudunda sigara söndürdüğü iddia ...
Tekerlekli sandalyesi mutfağa sığmayınca, 1'i engelli 2 çocuğuna yaz-kış avluda yemek yapıyor
YEREL HABERLER Tekerlekli sandalyesi mutfağa sığmayınca, 1'i engelli ...
Bağlar Belediyesi konservatuvar merkezinden başarı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi konservatuvar merkezinden başarı
Terör mağduru ailelerin evlat nöbeti bin 57'nci gününde
YEREL HABERLER Terör mağduru ailelerin evlat nöbeti bin 57'nci ...
Diyarbakır'da otomobilde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da otomobilde 4 kilogram uyuşturucu ele ...
Diyarbakır’da "huzur" uygulamasında 16 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da "huzur" uygulamasında 16 şüpheli ...
Vali Su’dan Hani için DİSKİ’ye su sorununu çözün talimatı
YEREL HABERLER Vali Su’dan Hani için DİSKİ’ye su sorununu çözün ...
Üniversite öğrencisi tabancayla annesini vurduktan sonra intihara kalkıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Üniversite öğrencisi tabancayla annesini vurduktan ...
Koyununu kurtarmak isterken akıntıya kapılan çobanın cesedi bulundu
YEREL HABERLER Koyununu kurtarmak isterken akıntıya kapılan çobanın ...
20 yaşındaki genç önce annesini, ardından kendini vurdu
YEREL HABERLER 20 yaşındaki genç önce annesini, ardından kendini ...
Kutsal topraklardan Diyarbakır’ın ilk kafilesi döndü
YEREL HABERLER Kutsal topraklardan Diyarbakır’ın ilk kafilesi döndü
Bağlar'da 800 çocuğun yararlanacağı yüzme faaliyeti başladı
YEREL HABERLER Bağlar'da 800 çocuğun yararlanacağı yüzme faaliyeti ...
Hizmete girmeden çocukların uğrak alanı oldu
YEREL HABERLER Hizmete girmeden çocukların uğrak alanı oldu
Ailelerin direnişi bin 56'ncı gününde
YEREL HABERLER Ailelerin direnişi bin 56'ncı gününde
Koyunu kurtarmak isteyen çoban akıntıya kapıldı
YEREL HABERLER Koyunu kurtarmak isteyen çoban akıntıya kapıldı
Balkonda uygunsuz görüntüye 'cinsel saldırı'dan tutuklama
YEREL HABERLER Balkonda uygunsuz görüntüye 'cinsel saldırı'dan ...
Uzman diyetisyen uyardı: Yanlış detoks kas kaybına neden olabilir Uzman diyetisyen Şilan Alyamaç: “Hızlı verilen kilo, inanın çok hızlı alınacaktır”
YEREL HABERLER Uzman diyetisyen uyardı: Yanlış detoks kas kaybına ...
Diyarbakır’ın değeri unutulmadı, bakım evinde ziyaret edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’ın değeri unutulmadı, bakım evinde ziyaret ...
Atık malzemelerden oyuncak yapıp, hasta çocuklara hediye ediyor
YEREL HABERLER Atık malzemelerden oyuncak yapıp, hasta çocuklara ...
Başkan Beyoğlu, vatandaş buluşmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu, vatandaş buluşmalarına devam ediyor
Bağlar Belediyesi çöp konteynerlerini bakımdan geçiriyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi çöp konteynerlerini bakımdan ...
Diyarbakır’da trafik kazası: 2’si çocuk 4 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da trafik kazası: 2’si çocuk 4 yaralı
Evlat nöbetindeki anne Aysel Artık: “Çocuklarımız ölmeden bize versinler”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne Aysel Artık: “Çocuklarımız ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.