Diyarbakır’da özel gereksinimli bireyler tiyatro akademisinde eğitimlere başladı Engelli bireyler tiyatroda bir araya geldi

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi tarafından kurulan Yenişehir Tiyatro Akademisi’nde, farklı yaş gruplarının yanı sıra özel gereksinimli bireyler de eğitimlerde bir araya gelerek eğlenceli anlar yaşadı.

Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından anaokulu, ortaöğretim ve lise öğrencilerinin yanı sıra yetişkin ve özel gereksinimli bireylere yönelik olarak kurduğu Yenişehir Tiyatro Akademisi, Şehitlik Mahallesi’nde bulunan RabiaTül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi ile Fabrika Mahallesi’nde bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi’nde drama eğitimleri düzenlemeye başladı. Özel gereksinimli bireyler, bu alanlarda tiyatro eğitimleri için bir araya gelerek keyifli vakit geçirmeye başladıklarını belirtip, sahne alacakları günü sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Tiyatro oyuncusu ve eğitmen Ayşe Taylan, Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Tiyatro Akademisi'ni kurduklarını söyledi. Engelsiz Yaşam Merkezi’nde drama ve tiyatro dersi verdiklerini aktaran Taylan, “Bireylere eğitimler veriyoruz. Bu eğitimler bünyesinde oyunlar çıkartıyoruz. Ayriyeten RabiaTül Adeviyye’de çocuk ve ortaokul öğrencilerine ayrı, lise düzeyindeki öğrencilerimize tiyatro ve drama oyunculuğu dersi veriyoruz. Sanat ve tiyatro farkındalık tanımıyor. Engelsiz Yaşam’da engelli bireylere kendilerini tanımalarını, aslında onların bir engelli olmadığını, sanatın, tiyatronun engel tanımadığını onlara gösteriyoruz. Bu alanda kendilerini çok iyi hissediyorlar. Olumlu yönde çok etkilerini görüyorlar. Bunu kendileri de söylüyor. Kendilerini tanıma, özgüven açısında eğitim aşamalarına devam ediyorlar. Bütün eğitimler tamamlandıktan sonra onlarla beraber bir tiyatro oyunu çıkaracağız. Halka açık bir şekilde gösterime sunacağız. 7’den 70’e tüm özel gereksinimli bireyler gelebiliyor” dedi.



“Buraya başladığımdan beri günüm çok güzel geçiyor”

Tiyatro öğrencisi engelli birey Süleyman Kaçmaz, şu anda Engelsiz Yaşam Merkezi’nde olduklarını ve tiyatro kursu gördüklerini dile getirdi. Çok güzel ve keyif alarak eğitim aldıklarını ifade eden Kaçmaz, “Sahne alacağız, halkla birlikte olacağız. Güzel gün geçireceğiz, kendimizi anlatacağız. Buraya gelmeden önce evde canım sıkılıyordu. Genelde evdeydim. Buraya başladığımdan beri günüm çok güzel geçiyor. Arkadaşlarımla, hocam bütün gün burada çok mutluyum” diye konuştu.



“Tiyatro bambaşka bir olay, her anı yaşıyorsun”

Tiyatro öğrencisi Mehmet Seven, merkezde dekoratif ahşap süsleme ustası olduğunu kaydetti. Aynı zamanda tiyatro akademisinde de aday olduğunu belirten Seven, “Yaklaşık 36 yıldır sanat hayatı içerisindeyim. Görsel sanatlar, tiyatro gibi işitsel sanatların biraz daha geri planda kalıyor. Fakat tiyatro bambaşka bir olay. Her anı yaşıyorsun, o duyguları taşıyorsunuz, insanlara aktarma duygusunu öğreniyorsunuz. Yeni başladığı için insanlar oyunlar oynayarak birbirlerini tanımakta. Belli bir zaman içerisinde artık küçük skeçler hazırlanacak. Yeni karakterler hazırlanıp böyle oyuna geçilecek ve ondan sonra oyun süreci başlayacak” şeklinde konuştu.

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