Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti bin 58'inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 58'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 58’inci gününe girdi. Diyarbakır’da yaşayan inşaat işçisi Celil Begdaş, 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs’ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf için oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor. Baba Celil Begdaş, kimsenin inkar edemeyeceğini ve oğlunun kimliğinin HDP il binasında çıktığını ileri sürdü. HDP’nin peşini bırakmayacağını belirten Begdaş, “Oğlum HDP binasından gitti; bunu da inkar etmiyor, edemez de. Çünkü montu ve kimliği gitti. Şu anda Diyarbakır anneleri üzerinden siyaset oynatılıyor. Barış burası, bunlar silahı bırakırsa barış kendiliğinden geliyor. Buradan bütün çocuklara sesleniyorum. Siz orada, aileniz burada perişan. Siz gelmeden kimse buradan kalkmayacak. Bir çocuk bile dağda kalana kadar aileler kararlı, bu işin sonu gelmeden kalkmayacağız, buraya temel attık. Gelin ailenizin kucağına gidin. Gelen arkadaşlarınız öyle yaptılar, ne işiniz var orada” dedi.

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