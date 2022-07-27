Diyarbakır’da terörün finans kaynağına darbe: 2 milyon 293 bin kök kenevir ele geçirildi

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Eren Abluka26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser operasyonunda 2 milyon 293 bin 180 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Eren Abluka26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser operasyonunda 2 milyon 293 bin 180 kök kenevir bitkisi, 40 kilogram toz esrar, 34 kilogram kubar esrar, 4 bin 865 metre su hortumu ve 2 su motoru ele geçirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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