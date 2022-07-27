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`Terör soruşturması´ yalanıyla telefon dolandırıcılığını polis önledi

DHA

`Terör soruşturması´ yalanıyla telefon dolandırıcılığını polis önledi


BİSMİL(Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR´ın Bismil ilçesinde telefonla aradıkları kişiyi, kendilerini savcı olarak tanıtıp, hakkında terör soruşturması olduğu yalanıyla dolandırmak isteyenler, polisin dikkati sayesinde engellendi. 
Bismil ilçesinde telefonla aradıkları E.A.´ya, adının terör örgütü ile ilgili bir soruşturmaya karıştığını belirterek, yapılacak operasyon öncesinde evinde ve banka hesaplarında bulunan tüm paraları belirtilen hesap numarasına yatırması gerektiğine ikna eden dolandırıcılar, ayrıca operasyonun güvenliği için görüşmelerin gizli kalmasını istedi. E.A., hazırladığı 5 bin 315 euroyu dolandırıcıların hesabına yatırmak için yola çıktı. Yolda telaşlı halini gören İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin durdurmasıyla, E.A. durumu anlattı. Polis, dolandırıcılar tarafından arandığı belirttiği E.A.´yı sakinleştirerek, böyle bir şeyin mümkün olamayacağını söyledi. Şüphelilerin dijital ayak izlerini takibe alan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri dolandırıcıların tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)
 DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)
2022-07-27 20:37:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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