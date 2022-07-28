Diyarbakır'da polisin dikkati 97 bin liralık dolandırıcılığı önledi

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde telefonda kendilerini savcı olarak tanıtan dolandırıcılara para göndermek üzere olan vatandaşı polisler engelledi.

Alınan bilgilere göre, Bismil ilçesinde polis ekipleri şüphe üzerine durdurduğu E.A'nın telefonla kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcıların banka hesabına 5 bin 315 avro yatırmaya gittiğini öğrendi.

E.A'ya aramayı yapan zanlıların dolandırıcı olduğu bilgisini veren ekipler, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Bu sayede yanındaki parayı şüphelilerin hesabına yatırmaktan son anda vazgeçen E.A, ekiplere teşekkür etti.

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