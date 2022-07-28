Kimsesi olmayan 80 yaşındaki Ayşe ninenin hayat hikayesi yürek sızlatıyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde banyosu ve mutfağı olmayan tek odalı harabe evde tek başına yaşama tutunma mücadelesi veren Ayşe Akgül’ün ihtiyaçları komşuları tarafından karşılanıyor. Yürek sızlatan bir yaşam hikayesiyle dikkat çeken 80 yaşındaki Akgül’ün yüzünü güldüren haber Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’ndan geldi. Akgül’ü ziyaret eden Başkan Beyoğlu, ”Kimsesi olmayan teyzemizin ihtiyaçlarını karşıladık. Evinin bakım ve onarımını yaparak yaşanılabilir hale getireceğiz. Bunun için çalışma başlattık” dedi.

Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde kimsesi olmadığı için tek başına hayata tutunma mücadelesi veren 80 yaşındaki Ayşe Akgül’ün dramı ve yaşadığı evin görüntüsü yürekleri dağlıyor. Banyosu olmadığı için evin avlusunda banyo yapmak zorunda kalan yaşlı kadın, çamaşır makinesi olmadığı için elbiselerini de elleriyle yıkamak zorunda kalıyor. Her tarafı dökülen ev yağışlı günlerde su altında kalıyor. Mutfağı olmayan tek odalı evde yaşam mücadelesi veren Ayşe Akgül’ün sağlık sorunları da var. Bu yüzden çoğu zaman ihtiyaçlarını komşuları yerine getiriyor. 50 yıldır bu evde yaşadığını söyleyen Akgül, bir kez evlendiğini ve yıllar önce eşinin kendisini terk ettiğini, çocukları olmadığını ve kardeşlerinin de hayatını kaybettiğini söyledi. Bu dünyanın hiç kimsesinin olmadığını belirten Akgül, ”Yıllardır burada böyle yaşıyorum. Devletin bana verdiği yaşlılık maaşı dışında gelirim yok. Evin halini görüyorsunuz. Durumum çok kötü. Evin banyosu yok, mutfağı yok, eşyalarım yok, evin damından su akıyor. Komşular olmasa belki perişan halde öleceğim” dedi.



Başkan Beyoğlu, ihtiyaçlarını karşıladı, evin bakımı için çalışma başlattı

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile beraber Akgül’ü ziyaret ederek moral verdi, ayni ve nakdi ihtiyaçlarını karşıladı, evin bakım ve onarımı için çalışma başlattı. Ayşe nenenin dramını kendisine aktaran mahalle muhtarı Mehmet Özkaplan ile beraber evde incelemelerde bulunan Başkan Beyoğlu, ”Nenem sen hiç merak etme, daha fazla üzülme. Kimse yoksa biz varız. Sana Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirdim. Banyonu yapacağız, evin içini ve üstünü bakımdan geçireceğiz. Gerekli çalışmaları başlattık. En kısa zamanda hak ettiğin eve kavuşacaksın. Biz her konuda yanında olacağız. Bizi de evlatların olarak kabul et” diye konuştu.

Beyoğlu’nu ziyaretinden ve sözlerinden sonra büyük sevinç yaşayan Ayşe Akgül, teşekkür ederek kendisini dualarla uğurladı. Akgül, "Allah sizin gibi güzel kalpli insanların sayısını artırsın. Siz beni mutlu ettiniz, Rabbim de sizi kaza ve belalardan korusun” ifadelerini kullandı.

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