Diyarbakır, ciğer tartışmasına noktayı koydu: 1 ton ciğerle tescil belgesi açıklandı "Diyarbakır ciğeri" ve "Diyarbakır perdeli ciğeri", Türk Paten Kurumu tarafından tescillendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır, ciğer tartışmasına noktayı koydu: 1 ton ciğerle tescil belgesi açıklandı "Diyarbakır ciğeri" ve "Diyarbakır perdeli ciğeri", Türk Paten Kurumu tarafından tescillendi

İHA

Diyarbakır, ciğer tartışmasına noktayı koydu: 1 ton ciğerle tescil belgesi açıklandı "Diyarbakır ciğeri" ve "Diyarbakır perdeli ciğeri", Türk Paten Kurumu tarafından tescillendi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanlığı, "Ciğer kimindir" tartışmalarına son noktayı koydu. Oda, uzun süredir üstünde çalıştığı tescil belgesini 21 metre uzunluğunda kurdukları ocak ve pişirdikleri 1 ton ciğer vesilesiyle Türk Paten Kurumundan aldıkları belgeyi kamuoyuna duyurdu.
Birçok kentin ciğer kimindir tartışmasına Diyarbakır son noktayı koydu. Sabah kahvaltıyla birlikte üç öğün tüketilen 'Diyarbakır ciğeri' ve 'Diyarbakır perdeli ciğeri', Türk Paten Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesiyle tescillendi. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, uzun süredir çalışmalar yürüttüğü Diyarbakır ciğeri ve perdeli ciğerin tescil belgesini alarak kamuoyuna duyurdu. Kentte hizmet veren gıda sektörü temsilcilerinin ustaları, Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü üstünde kurulan 21 metrelik ocakta 1 ton ciğer pişirerek misafirlere ikram etti.
DTSO Başkanı Mehmet Kaya, bugüne kadar 48 tane ürünün tescillendiğini söyledi. En sonunda ciğer kebabı ve perdeli ciğer kebabını tescillediklerini ifade eden Kaya, “Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2020’de başlattığımız bu çalışma devam edecek. Gastronomi kentimizin en önemli değerlerinden bir tanesidir. Bunları ortaya çıkartarak Türkiye’ye, dünyaya duyurmamız gerekiyor. Ciğerin nereye ait olduğuyla ilgili birçok ilimizin tartışmaları var. Evet, ülkenin zenginliği, farklı farklı mutfaklarda yapılabilir ama Türk Paten Kurumunun verdiği belge ile ciğer kebabının Diyarbakır’a ait, Diyarbakır’da ticari olarak büyüdü. Diyarbakır’da 350 tane ciğer kebabı yapan işletmemiz var. Bizim yaptığımız sadece bu verileri toplayarak başvurmak. Türk Paten Kurumu da zaten ticarileşen ve büyüyen pazarı gördüğü için bunun Diyarbakır’a ait olduğunu tescilledi ve gerçek tadında yemek isteyenlere Diyarbakır’da yiyecekleri bir türü tescillemiş olduk. 7 gün 24 saat açık olan yerlerimiz var. Bunlar çok önemli. Bunların festivallere, çalışmalara dönüşmesi ister istemez daha da yaygınlaştıracaktır. Sembolik olarak 21 metre ocak kurduk. Yaklaşık 1 tona yakın ciğeri de misafirlerimizle paylaştık” dedi.

“Sadece ana kalem ciğerde 5 bin insan istihdamı sağlanıyor”
Diyarbakır Lokantacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan, mutlu ve sevinçli olduklarını belirtti. Memleketin medarı iftiharı olan ciğerin bayramı olduğunu değerlendiren Elkaan, “7 gün 24 saat yenen bir ürünümüzdür. Bunu ciğer olarak algılamayalım. Kültür ve turizm olarak algılayalım. En büyük avantajı da istihdam sağlaması. Bugün sadece ana kalem ciğerde 5 bin insan istihdamı sağlanıyor. Bu burada kalmayacak. Bundan sonra ne geliyor? Ciğer festivalleri. Ciğer kimindir diye yıllar içinde zaman zaman tatlı kavgalar oluyordu. Bugün o kavganın sonucu ciğer bizimdir” diye konuştu.

“Diğer illerden farklı olarak bunun sabah aç karınla yenmesidir”
Vatandaşlardan Nevin İl, Diyarbakır’a özgü, dünyanın hiçbir yerinde yapılmayan perde ciğer kebabı ile ciğer kebabının tescillenmesinin lansmanının gerçekleştiğini kaydetti. İl, “Bu lezzet hiçbir yerde yok. Diğer illerden farkı bunun sabah aç karınla yenmesidir” ifadelerinde bulundu.

“Diyarbakır ciğerinin üç öğün tüketilmesi dünyada bir ilktir”
İş adamı Serdar Ay ise Diyarbakır ciğerinin çok ünlü bir ciğer olduğunu belirterek, “Bu vesile ile tescilinin olması hem bölgemiz için hem de Diyarbakır için çok faydalı olur. Diyarbakır ciğerinin üç öğün tüketilmesi dünyada bir ilktir. Coğrafi işaret alması kentimiz için çok başarı bir turisttik faaliyet haline geldi” şeklinde konuştu.
Lansman programına Diyarbakır AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Engin Yeşil, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dicle Elektrik’ten çiftçiye tarımsal sulama için elektrik desteği
YEREL HABERLER Dicle Elektrik’ten çiftçiye tarımsal sulama için ...
Huzur ve güven ortamıyla Diyarbakır'da TOMA'lar, olası yangınlara hazırlanıyor
YEREL HABERLER Huzur ve güven ortamıyla Diyarbakır'da TOMA'lar, ...
Terör mağduru aileler Diyarbakır'da bin 59 gündür evlat nöbetinde
YEREL HABERLER Terör mağduru aileler Diyarbakır'da bin 59 gündür ...
Kimsesi olmayan 80 yaşındaki Ayşe ninenin hayat hikayesi yürek sızlatıyor
YEREL HABERLER Kimsesi olmayan 80 yaşındaki Ayşe ninenin hayat ...
Diyarbakır'da polisin dikkati 97 bin liralık dolandırıcılığı önledi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da polisin dikkati 97 bin liralık ...
`Terör soruşturması´ yalanıyla telefon dolandırıcılığını polis önledi
YEREL HABERLER `Terör soruşturması´ yalanıyla telefon ...
Gıda denetiminde son kullanma tarihi geçmiş bebek maması tespit edildi
YEREL HABERLER Gıda denetiminde son kullanma tarihi geçmiş bebek ...
Diyarbakır’da tarihi mekanlar sıcak hava nedeniyle gündüz boş, akşam dolu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da tarihi mekanlar sıcak hava nedeniyle ...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısına Diyarbakır’dan destek
YEREL HABERLER MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısına ...
Diyarbakır’da terörün finans kaynağına darbe: 2 milyon 293 bin kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da terörün finans kaynağına darbe: 2 ...
Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti bin 58'inci gününde
YEREL HABERLER Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti bin 58'inci ...
Yasağa rağmen 12 metrelik tarihi surlarda 'özçekim'
YEREL HABERLER Yasağa rağmen 12 metrelik tarihi surlarda 'özçekim'
Diyarbakır’da iddiaya göre kiracı kadın ve engelli çocuğu ev sahibinin ailesi tarafından darp edildi Kontratı biten kiracı kadın, iddiaya göre çocuğuyla birlikte ve sahibinin ailesi tarafından darp edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da iddiaya göre kiracı kadın ve engelli ...
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır’a hava ulaşımı ile ilgili görüşme gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır’a hava ...
Erken menopozda yeni yöntem: PRP tedavisi
YEREL HABERLER Erken menopozda yeni yöntem: PRP tedavisi
Diyarbakır’da özel gereksinimli bireyler tiyatro akademisinde eğitimlere başladı Engelli bireyler tiyatroda bir araya geldi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da özel gereksinimli bireyler tiyatro ...
Diyarbakır’da “Aile İçi Psikolojik Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddete Hayır” semineri
YEREL HABERLER Diyarbakır’da “Aile İçi Psikolojik Şiddet ve Kadına ...
Babanın, oğlunun vücudunda sigara söndürdüğü iddia edildi
YEREL HABERLER Babanın, oğlunun vücudunda sigara söndürdüğü iddia ...
Tekerlekli sandalyesi mutfağa sığmayınca, 1'i engelli 2 çocuğuna yaz-kış avluda yemek yapıyor
YEREL HABERLER Tekerlekli sandalyesi mutfağa sığmayınca, 1'i engelli ...
Bağlar Belediyesi konservatuvar merkezinden başarı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi konservatuvar merkezinden başarı
Terör mağduru ailelerin evlat nöbeti bin 57'nci gününde
YEREL HABERLER Terör mağduru ailelerin evlat nöbeti bin 57'nci ...
Diyarbakır'da otomobilde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da otomobilde 4 kilogram uyuşturucu ele ...
Diyarbakır’da "huzur" uygulamasında 16 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da "huzur" uygulamasında 16 şüpheli ...
Vali Su’dan Hani için DİSKİ’ye su sorununu çözün talimatı
YEREL HABERLER Vali Su’dan Hani için DİSKİ’ye su sorununu çözün ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.