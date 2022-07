'Ciğer kebabı' coğrafi işaretle tescillendi; 1 ton pişirilip halka dağıtıldı

Burak EMEKSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da sabah kahvaltılarında da tercih edilen 'Ciğer Kebabı', Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) çalışmalarıyla coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Tarihi On Gözlü Köprü'de kurulan ocaklarda pişirilen 1 ton ciğer kebabı, halka dağıtılarak lansmanı yapıldı.

Kentin geleneksel lezzetlerinden olan ciğer kebabı, DTSO'nun çalışmalarıyla coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü'de, kurulan ocaklarda 1 ton ciğer kebabı pişirilip lansmanı yapıldı. Programa AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alican Ebedinoğlu, Baro Başkanı Nahit Eren ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, ciğer kebabı denilince 2 unsurun akla geldiğini belirterek, "Birincisi ciğerin kendisi kuzu ciğeri olur, ikincisi kebap edilen ciğerin sarıldığı lavaş ekmek. Bu da buğdayla olur. Buğdayın ana vatanı Karacadağ yani Diyarbakır. Koyunun ilk evcilleştirildiği yer ise Çayönü o da Diyarbakır. Bu bilgi literatürdür. Coğrafi işaretin meşrutiyetidir. Bugün hamdolsun ki aşamaları geçtik. Daha huzurlu ve güvenli bir yerdeyiz. Diyarbakır'ı güzelliklerle tanıtmanın aşamalarından birini gerçekleştiriyoruz. Diyarbakır olarak coğrafi tescil aldığımız 48'inci ürün oldu" dedi.

'21 METRELİK SET KURDUK'

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ise bu ürünü tescillemenin zor olmadığını söyleyerek, "Çünkü ticarileşmiş, 350'den fazla ticari mekanda satılıyor. 7 gün 24 saat sadece sabah kahvaltısında değil günün her saatinde tercih edilen bir üründen bahsediyoruz. Türkiye'nin birçok ilinde ciğer kebabıyla ilgili kendilerine özgü bazı sunumlar tescillenmiştir. Bu bizim zenginliklerimizdir ama gerçek anlamda ciğer kebabı ve perdeli ciğerin Diyarbakır'a ait olduğu ve ticari alanlarda kullanıldığı, yaygın olduğu, tarihsel bir geçmişi olduğunu bugün burada tescil belgesiyle ispatladık. Lansmanla da bunu kamuoyuyla paylaştık. 21 metrelik set kurduk. Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşları, gazeteciler ve vatandaşlarla bunu paylaştık. Yoğun bir ciğer tüketimi var" diye konuştu.

'CİĞER KİMİN?' DİYE ŞEHİRLERLE KAVGA İÇERİSİNDEYDİK'

Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan da Diyarbakır'ın asıl kimliği olan ciğerine kavuştuğunu aktararak, şunları söyledi:

"7'den 77'ye bir ürünümüzdür. Bundan sonraki günlerde de her yıl festivalini düzenleyeceğiz. Kısacası bayramımız hayırlı olsun. Memleketimize ve insanlara hayırlı olsun. 'Ciğer kimin?' diye şehirlerle sürekli kavga içerisindeydik. Ciğer bizimdir, hayırlı olsun." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Selim KAYA

