8 aylık hamile Songül, evinde ölü bulundu



Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 8 aylık hamile Songül G. (25) komşuları tarafından evde hareketsiz halde bulundu. Songül G.'nin öldüğü belirlendi.

Olay, 26 Temmuz'da, Dicle ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşularının haber alamadığı 8 aylık hamile Songül G. için bazı kişiler eve girdi. Yerde hareketsiz yatarken bulunan Songül G. için adrese sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekibi, Songül G.'nin öldüğünü tespit edip, hamile oluşu nedeniyle ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Müdahalelere rağmen Songül G.'nin karnındaki 8 aylık bebek de kurtarılamadı. Jandarmanın çalışmasının ardından Songül G.'nin cansız bedeni, adli tıp kurumuna götürüldü. Yapılan otopsinin ardından Songül G., toprağa verildi. Jandarmanın olayla ilgili araştırmasının sürdüğü öğrenildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-07-28 15:46:57



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