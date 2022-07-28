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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbul´dan geldi; evinin alt katıyla avlunun çöple dolu olduğunu gördü

DHA

İstanbul´dan geldi; evinin alt katıyla avlunun çöple dolu olduğunu gördü


Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)İSTANBUL´da yaşarken memleketi Diyarbakır´ın Ergani ilçesine yerleşmeye karar veren Abit Bingöl (66), geldiği 2 katlı evinin avlusu ile alt katın çöp dolu olduğunu gördü. Sadece avludan 10 kamyonet çöp çıkarılırken, Bingöl, evin kapısına asma kilit vurup gittiğini iddia ettiği eski gelininden şikayetçi oldu.
İstanbul´da yaşayan emekli Abit Bingöl (66), memleketi Diyarbakır´ın Ergani ilçesine dönmeye karar verdi. İlçeye gelen Bingöl, sabah saatlerinde Kemaliye Mahallesi Şafak Sokak´ta bulunan 2 katlı evinin avlusunun kapısını açtığında çöp dağıyla karşılaştı. Ergani Belediyesi ekiplerine haber veren Bingöl, alt kattaki evin de asma kilitle kilitlendiğini gördü. İçerisinin de aynı şekilde çöp dolu olduğunu gören Bingöl, polise giderek, daha önce 2´nci katta yaşayan gelini H.Ç.´den şikayetçi oldu. Sadece avludan 10 kamyonet çöp çıkarılırken, evin içerisindeki çöp de savcılık izniyle asma kilidin kırılmasının ardından temizlenecek.
`BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜLMEMİŞ´
Abit Bingöl, oğluyla eski gelini H.Ç.´nin 15 yıl önce boşandığını ve bir torununun velayetinin H.Ç.´de olduğunu belirterek, "Daha önce de birkaç kere böyle oldu. Belediye ekipleri gelip temizledi. Ben gittikten sonra topladığı çöpleri gelip evimin içine atmış. Evin içi çöp dolu. Avludaki çöpleri temizlediler. Evin içerisine girmedik daha. Savcılık emriyle gelip kapıyı açacaklar. İçeriyi öyle temizleyecekler. Böyle bir şey görülmemiş" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Ergani Esat TAŞTEKİN
2022-07-28 16:03:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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