AK Parti Milletvekili Eker: “Gazetecilerin konut sahibi olması için süreci hızlandıracağız”

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı geleneksel aylık genel gündem değerlendirmesi için gazetecilerle bir araya geldi. Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, gazetecilere yönelik yapılması planlanan konutların sürecinin hızlanacağı sözünü verdi.

Geleneksel hale gelen aylık genel gündem toplantısı çerçevesinde gazetecilerle gerçekleştiren buluşma için AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinde bir araya geldi. Buluşmaya AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, MKYK üyeleri Alaattin Parlak, Suna Kepolu, AK Parti Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, parti yöneticileri ve basın mensupları katıldı. Kentin genel gündemleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Eker, gazetecilerin sorunlarının başında gelen konut çalışmalarıyla ilgili süreci hızlandıracaklarını belirtti. Eker, “Burada çalışan gazeteci arkadaşlarımızın, bir sorunundan bahsedilmişti. TOKİ ile ev yapılması konusunda bu sorunu GGC Başkanı Mücahit Ceylan ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ile görüştük. Bakanımız bu konuyu Diyarbakır Valisi ile somut bir teklife dönüştürüldükten sonra kendilerine yardımcı olacaklarını söyledi. Bu arada Diyarbakır Valiliğinde görev değişmesi oldu. İnşallah biz bu konuyu bu defa yeni valimiz ile başkanımızla beraber görüşeceğiz. Onunda takipçisi olacağız. Amacımız buradaki kardeşlerimizin çoğu maddi durumları sınırlı bir gelirle çalışan kardeşlerimiz. Bu manada onları rahatlatacak bir formül üretmek ve hayata geçirmektir. Bir yandan da bununda takipçisi olacağız” dedi.



“Diyarbakır’daki huzur, en büyük zenginliğimizdir”

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, seçime doğru çalışmalara hız verdiklerini ve birçok projelerini tamamladıklarını söyledi. Aydın, “AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı olarak tüm yönetimlerimiz, milletvekillerimiz ve MKYK üyelerimiz ile birlikte tarihin en önemli seçimi olarak gördüğümüz 18 Haziran 2023 seçimlerine yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Seçime kalan 10 aylık kısa süreyi en iyi şekilde değerlendirmek için durmadan çalışıyoruz. Tüm teşkilatımız bir bütün halinde, Diyarbakır’ın her bir köşesinde var olmaya, sahada hemşerilerimizle buluşmaya, onların sorunlarını ve taleplerini almaya ve bunları çözmeye yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu doğrultuda Temmuz ayı içerisinde mahalle mahalle 2023’e programımızı başarılı bir şekilde tamamladık" diye konuştu.

Bu çerçevede 17 ilçede, her ilçenin 21 ayrı noktasında vatandaşla bir araya geldiklerini ifade eden Aydın, "Böylece Temmuz ayı içerisinde Diyarbakır’ın 357 farklı noktasında teşkilatlar olarak vatandaşlarımızla bir araya geldik. Seçime yönelik sandık çalışmalarımız çerçevesinde ise Temmuz ayı içerisinde, seçimde görev alacak sandık görevlilerimizin eğitim çalışmalarına hız verdik. Bu çerçevede Diyarbakır'da 3 bin 700 sandıkta görevlendirmek üzere, her sandıkta görev alacak bir asil, bir yedek üye olmak üzere toplam 7 bin 400 kişilik partili arkadaşlarımızı seçtik ve bunların eğitim çalışmalarına başladık" diye konuştu.

Başkan Aydın, "Öte yandan yaz dönemi İlçe Danışma Meclislerimizi bugün Bismil ilçemizle bitiriyoruz ve yarın da İl Danışma Meclisimizi icra edeceğiz. İnanıyoruz ki, bu teşkilat birlikteliğimiz içerisinde yapacağımız çalışmalarımızın neticesinde, AK Parti Diyarbakır’da çok güzel noktalara ulaşacaktır. Artık her tarafı huzur kokan Diyarbakır’ımızdaki vatandaşlarımız, oluşan bu huzur ortamını koruyacak ve gözü gibi muhafaza edecektir. Diyarbakır’daki huzur şu anda en büyük zenginliğimizdir. Bizler de Diyarbakır’ın daha da gelişmesi, güzelleşmesi için elimizden gelen tüm gayretle çalışmalarımıza var gücümüzle devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

