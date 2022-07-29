Diyarbakırlı gençler sanat kurslarıyla yazı dolu dolu geçiriyor

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, “Yaza İnat Başlıyor Sanat” sloganıyla başlattığı ve 16 dalda eğitimlerin verildiği yaz sanat kurslarında bin 234 öğrenci yararlanıyor.

Kültür ve Sosyal işler Dairesi Başkanlığı, gençlere yönelik görsel, fonetik ve ritmik sanat dallarının da aralarında bulunduğu 16 branşta açtığı ücretsiz Yaz Dönemi Sanat Kurslarından eğitimler devam ediyor.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezindeki derslik ve atölyelerde alanında uzman eğitmenler tarafından bağlama, kabak kemane, ses eğitimi, gitar, çello, halk oyunları, keman, yan flüt, resim, klarnet, erbane, fotoğrafçılık, piyano, klasik kemençe, resim ve ney eğitimi veriliyor.

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