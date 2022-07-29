Kayalıklara sıkışan yavru köpekler, iş makinesi kullanılarak kurtarıldı

Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´ın Kayapınar ilçesinde kayaların arasına sıkışan 4 yavru köpek, AFAD ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi´nde kayalıkların olduğu boş arazide kayaların arasında 4 yavru köpeğin sıkıştığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi´ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri ilk etapta 3 yavru köpeği çıkardı. 1 yavru köpek daha iç kısımda mahsur kaldığı için destek olarak iş makinesi istendi. İş makinesinin gelmesiyle 5 saatlik çalışmanın ardından son yavru köpek de mahsur kaldığı yerden çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan köpekler kontrol amaçlı veterinere götürüldü. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR
2022-07-29 17:44:10
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