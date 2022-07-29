Silvan Barajı inşaatı tünelinde 18 işçi gazdan zehirlendi



İhsan YILMAZ/ SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'da, Silvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali inşaatının Babakaya su ileti tünelinde çalışma yapıldığı sırada 18 işçi metan gazından zehirlendi. İşçiler Silvan Devlet Hastanesi´ne kaldırılırken, AFAD'dan 12 kişilik ekip, gaz ölçümü için bölgeye hareket etti.

Olay, akşam saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Babakaya Mahallesi´nde meydana geldi. Silvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali inşaatının Babakaya su ileti tünelinde iş makineleriyle çalışan 18 işçi, metan gazı alarmının çalmasının ardından tünelin dışına çıkmaya başladı. Gazın etkisiyle tünelden çıkamayan bazı işçiler ise arkadaşlarının yardımıyla çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 18 işçi, sağlık ekiplerince Silvan Dr. Aziz Yusufoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü'nden 12 kişilik ekip, gaz ölçümü için bölgeye hareket etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Silvan İhsan YILMAZ

2022-07-29 20:04:42



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