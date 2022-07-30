Diyarbakır'da aileler bin 61 gündür evlat nöbetinde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 61'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 61’inci gününe girdi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden katılan baba Abdulkadir ve anne Zeliha Eslek, 2016 yılında 15 yaşındayken halasının evine ders çalışmak için giden ve bir daha haber alınamayan evladı İsa Eslek'in terör örgütü PKK tarafından dağa götürüldüğünü ileri sürerek, nasıl kaçırıldıysa tekrar getirilmesini HDP'den istediğini söyledi. Anne Eslek, “Oğlum İsa 7 yıldır PKK tarafından alındı. 7 yıldır hiçbir haber alamadık ve bu acıyı çekiyoruz. Biz buraya onun için katıldık. Belki bizi duyar ve teslim olur. Oradaki bütün çocuklara sesleniyorum, eğer bizi görüyor ve duyuyorsa devletine teslim ol. Devletimiz çok güçlü bir devlettir. Seni oradan alırlar ve hayatına tekrardan devam edersin. Ceza yok, evimize gideceğiz. Sen gelmeden buradan kalkmayacağım. Diyarbakır’da seni bekliyorum” dedi.

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