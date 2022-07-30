Otomobil ters döndü; sürücü yaralandı

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da otomobil, alt geçitten çıkışta sürücüsünün kontrolünden çıkıp ters döndü. Kazada, sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi ofis semtinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 ACE 651 plakalı otomobil, alt geçitten çıkışta kontrolden çıkıp, ters döndü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, bölgeye gelen sağlık görevlileri tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polisin kısa süreliğine trafiğe kapattığı cadde, çekici ile aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-07-30 10:37:22



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