Çocukluktan itibaren güneşe maruz kalmak cilt kanseri için ciddi bir risk faktörü Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Hamza Aktaş: “Güneşe çıkmadan önce mümkünse 30 faktör güneş kremi sürmek” “Deride en sık karşılaştığımız cilt kanserleri bazal hücreli karsinomlar, skuamöz hücreli karsinomlar ve malim melanomdur”

Diyarbakır’da Memorial Hastanesinde görevli Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Hamza Aktaş, “Çocukluktan itibaren uzun süre güneşe maruziyetler bir kümülatif doz oluşturur ve ileriki yaşlarda bizim için ciddi bir risk faktörü meydana gelir. O yüzden çocukluktan itibaren güneşten çok iyi korunmak gerekiyor” dedi.

Başta Güneydoğu Anadolu bölgesi olmak üzere Diyarbakır’da da hava sıcaklıkları her geçen gün etkisini artırmaya devam ediyor. Vatandaşlar kimisi tarlada çalışırken, kimisi de denize girerek güneş ışınlarına maruz kalıyor. Memorial Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Hamza Aktaş, güneş ışınlarına maruz kalmakta korunmanın en etkili yolu güneş kremi kullanmaya vurgu yaparken, çocukluktan itibaren güneş ışınlarına maruz kalmanın ileri yaşlarda ciddi risk faktörü olduğuna dikkat çekip uyarılarda bulundu.

Cilt kanserinin deride bulunan hücrelerin aşırı çoğalmasıyla karakterize olan tümörler olduğunu açıklayan Uzman Dr. Hamza Aktaş, deride en sık karşılaştıkları cilt kanserlerinin bazal hücreli karsinomlar, skuamöz hücreli karsinomlar ve malim melanomlar olduğunu ifade etti. Daha nadir karşılaştıkları kanser türlerinin de olduğunu aktaran Dr. Aktaş, “Ama bu saydığım üçü bizim için en önemli olan kanser türleridir. Bunlar içerisinde hayatı en önemli tehdit eden malim melanom. Deriye rengini veren melanosit dediğimiz hücrelerden kaynaklı bir kanser türüdür ve çok hızlı yayılım gösterir. Erken dönemde tanısı konulup tedavi edilmezse ölümcül seyredebilir. Skuamöz hücreli karsinom özelikle yüz bölgesinde, el sırtında uzun süreli güneş maruziyetlerinden sonra ortaya çıkan bir kanser türü. Bu da yine erken dönemde müdahale edilmezse ölümcül olabilen ve iç organlara metastaz yapabilen bir kanser türü” dedi.



“Vücudunda benleri olan hastalarımız varsa bunları belli aralıkla kontrol etmek zorunda”

Bazal hücreli karsinom ise en sık karşılaştıkları deri kanseri türü olduğunu belirten Dr. Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ama en zararsız olan kanser türü. Deri kanserlerinde en önemli risk faktörümüz güneş. Ultraviyole deri kanserlerinin gelişmesinde en önemli risk faktörü. Bunun dışında genetik yatkınlık çok önemli. Vücutta çok sayıda ben olması, ailede deri kanseri öyküsünün olması diğer risk faktörleri arasında sayılabilir. Arsenik, katran, zift gibi kimyasallara uzun süreli maruziyet, dışarıda sürekli güneşte çalışmak, açık tenli olmak önemli risk faktörleridir. Eğer vücudunda benleri olan hastalarımız varsa bunları belli aralıkla kontrol etmek zorunda. İhtimal bir kanseri erken yakaladığımızda tedavisi de çok daha erken oluyor. Cilt kanserinde korunabilmek için yapmamız gereken en önemli şey güneşten korunmak. Güneşe çıkmadan 1520 dakika önce mümkünse 30 faktör ve üzeri bir güneş kremi sürmek.”



“Gündüz 10.00 ile 16.00 saatleri arasında çıkmamak önemli”

Uzun süre güneşte kalınacaksa 4 saatte bir güneş kremi sürülmesi gerektiğini kaydeden Dr. Aktaş, “Geniş siperlikli şapkalar kullanarak fiziksel bir koruma sağlamak önemli. Güneşin yoğun olduğu saatlerde çıkmamak. Gündüz 10.00 ile 16.00 saatleri arasında çıkmamak önemli. Bölgemiz güneşi çok alan bir bölge. Bu nedenle fiziksel koruyucular kullanmak çok önemli. Uzun kollu, pamuklu açık renkli kıyafetler giymek. Mümkünse güneşe maruziyet süresini kısaltmak. Dışarı da çalışıyorsak ara ara dinlenmek. Çocukluktan itibaren uzun süre güneşe maruziyetler bir kümülatif doz oluşturur ve ileriki yaşlarda bizim için ciddi bir risk faktörü meydana gelir. O yüzden çocukluktan itibaren güneşten çok iyi korunmak gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

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