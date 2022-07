YKS'de tercih yapacak olan öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre en doğru tercihi yapmak isteyen gençlere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gençlerin geleceklerini inşa edecekleri mesleklerin ilk adımı olan üniversite eğitimi için doğru tercih yapmaları amacıyla ücretsiz Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri açtı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet verecek olan Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri, YKS’ye giren gençlerin tercihlerini en doğru şekilde yapabilmelerine katkı sağlayacak. Sur, Şehit Ali Gaffar Okkan, Dicle, Hani Hatuniye, Seilvan ElCezeri, ve Bismil Ahmedi Hani akademi liselerinde kurulan Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri’nde görev yapan rehber öğretmenler, her gün saat 10.00 ile 19.00 arasında gençlere danışmanlık yapacak. Rehberler, merkezlerde gençlere puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlere göre tercihlerini doğru bir şekilde yapabilmeleri için destek olunacak.



“Rehber hocamız üniversiteler hakkında bilgi vererek tercihlerimizde yardımcı oldu”

Sınava Sur Akademi Lise bünyesinde hazırlanan ve hukuk okumak isteyen Mihriban Akat, akademi lisenin hem ücretsiz olması hem de eğitmenlerin çok ilgili olmasının bir şans olduğunu söyledi. Eğitmenlerin, sınav sürecinde kendileri ile yakından ilgilendiğini belirten Akat, konu anlatım ve soru çözüm saatlerini öğrencilere göre ayarladıklarını bunun da onları daha çok motive ettiğini ifade etti. Akat, “Çok memnundum. Burada ders çalışma ortamı olarak da önce bir kütüphane vardı. Sonradan burası yetmeyince kitap kafe açıldı. Orası çok faydalı oldu. Akademi liseye bağlı bir kitap kafe zaten. Ramazan ayından itibaren gece 23.00'a kadar orada ders çalışabiliyorduk. Yani evinde ders çalışma ortamı olmayan arkadaşlarımız için çok faydalı olmuştu orası. Orada oturarak dersler anlatan hocalarımız vardı. Yani yeter ki biz isteyelim her şeyimize koşuyorlardı, tamamen ücretsiz bir şekilde. Yeter ki gelip burada eğitim görün ders çalışın, sınava hazırlanın. Biz size her türlü imkanı sağlarız dediler ve gerçekten de öyle oldu. O yüzden çok memnundum. Sınav sürecim çok güzel geçti. Bu şekilde sıralamadan da memnunum. İstediğim sıralamayı tutturdum hocalarım sayesinde. Akademi lise eğitiminin yanı sıra sınavdan sonra da benimle çok ilgilenildi. Ücretsiz bir şekilde geldik buraya, hocamız da tercih konusunda yardımcı oldu, tercihlerimizi yaptılar. Üniversiteler hakkında bize bilgiler verdiler, şehirler hakkında bilgiler verdiler. Biz de onları dinleyerek seçtik okullarımızı, memnunuz” dedi.



“Rehberlik merkezinin desteği ile istediğim üniversiteye yerleşeceğime inanıyorum”

Açık öğretimden mezun olduktan sonra sınava Sur Akademi Lise’de hazırlanan ve ilk defa sınava giren Mustafa Tarhan ise akademi liseye deneme amacıyla geldiğini ve çok memnun kaldığı için devam ettiğini vurguladı. Tarhan, “Eğitim olarak gerçekten alanında uzman öğretmenler bize ders veriyor. Burayı beğendim ve kaldım, hazırlandım. Özellikle son zamanlardaki bu deneme sınavlarının büyük faydası oldu bana. Onlar için teşekkür ediyorum. İlahiyat okumak istiyorum. En doğru tercihi vermek, rehberlik hizmeti almak için akademi lisedeki rehberlik merkezine başvurdum. Rehberlik merkezinin desteği ile istediğim şehri ve üniversiteyi kazanacağıma inanıyorum. Üniversiteyi kazanmak niyetiyle akademi liseye gelen ve eğitmenleri dinleyerek yol haritası oluşturdum. Herkesin akademi lise eğitimleri ile kazanabilir. Sınava hazırlananların akademi liseden yararlanmasını isterim” diye konuştu.

