Piknikte girdiği çayda boğuldu

Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, ailesiyle pikniğe giden Ömer Zeydin (25), serinlemek için girdiği çayda boğuldu.
Olay, öğleden sonra Kulp ilçesine bağlı kırsal Taşköprü Mahallesi´nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte pikniğe giden Ömer Zeydin, serinlemek için çaya girdi. Suda gözden kaybolan Zeydin, daha sonra su yüzeyine çıktı. Bölgede bulunan sağlıkçılar, Zeydin'e müdahalede bulundu. Ancak Zeydin´in yaşamını yitirdiği belirlendi. Zeydin'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu´na götürüldü.
Zeydin'in, otopsi işlemlerinin ardından Kulp ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-07-30 22:23:36
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