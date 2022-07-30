Piknikte girdiği çayda boğuldu

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Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, ailesiyle pikniğe giden Ömer Zeydin (25), serinlemek için girdiği çayda boğuldu.

Olay, öğleden sonra Kulp ilçesine bağlı kırsal Taşköprü Mahallesi´nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte pikniğe giden Ömer Zeydin, serinlemek için çaya girdi. Suda gözden kaybolan Zeydin, daha sonra su yüzeyine çıktı. Bölgede bulunan sağlıkçılar, Zeydin'e müdahalede bulundu. Ancak Zeydin´in yaşamını yitirdiği belirlendi. Zeydin'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu´na götürüldü.

Zeydin'in, otopsi işlemlerinin ardından Kulp ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-07-30 22:23:36



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