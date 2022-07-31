Fedakar baba, iki böbreği iflas eden kızına böbreğini verdi

Diyarbakır’da yaşayan dört çocuk babası Yılmaz Sezgin, iki böbreği iflas eden evladına böbreğini verdi.

Diyarbakır’da yaşayan Yılmaz Sezgin, dört çocuk babası. Dört evladından üçüncüsü olan 10 yaşındaki kızı Zeynep Aleyna Sezgin’in iki böbreği iflas etti. Cihaza bağlı yaşayan ve gelişimi olmayan kızının durumuna uygun böbrek çıkmayınca fedakar baba, kızına böbreğini verdi. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Organ Nakil Merkezi'nde tedavisi tamamlanan Zeynep, taburcu edildi.

Genel Cerrah Doç. Dr. Nurettin Ay, hastanın birkaç ay önce çocuk nefrolojisi tarafından kendilerine yönlendirildiğin söyledi. Dr. Ay, “10 yaşında olmasına rağmen kronik böbrek rahatsızlığından dolayı gelişim geriliği vardı. Babası böbreğini vermeyi istedi. Biz de hazırlıklarımızı yaptık. Ece ve Ramazan hocamızla değerlendirip doğru bir alıcı olduğuna engel bir durum teşkil etmedi. Geçen hafta ameliyatını yaptık. Ece hocamızın değerlendirmesiyle bugün taburcu etmeyi planlıyoruz. Ameliyatımız gayet başarılı geçti. Ameliyat sonrası süreç de gayet iyi geçiyor. Normal bir çocuk düzeyinde, bundan sonra gelişiminde ilerleme bekliyoruz” dedi.

Baba Yılmaz Sezgin, kızının böbreklerinin iflas ettiğini ifade etti. Doktorlar sayesinde kızının kurtulduğunu aktaran Sezgin, “Gönüllü olarak böbreğimi verdim. Herhalde her baba yapar. Herkese teşekkür ediyorum. Dört çocuğum var, kızım üçüncüsü. İnsan evladını ayırt etmiyor, hepsi aynı. Şu anda gayet iyi. Allah, herkesten razı olsun” şeklinde konuştu.

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