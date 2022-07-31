Bağlar Belediyesinin hizmet ağı devam ediyor

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesinin ilçe merkezi ve kırsalda başlattığı yol ve kaldırım iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe genelinde gelecekte ulaşımda sıkıntı yaşanmaması ve sıkışıklık yaşanan trafiğin rahatlaması için yeni yollar açmaya ve yaya geçitlerini yenilemeye devam ettiği belirtildi. İhtiyacı olan bölgelerde yeni yollar açılarak ulaşıma nefes aldıran Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kaldırım ve parke taşlarını da revize ederek vatandaşların yaşamını kolaylaştıran çalışmalara imza attığı kaydedildi.

Açıklamada, Karacadağ bölgesinde bulunan kırsal Yemişalan Mahallesi'nde vatandaşların talebi üzerine yeni yol kazandıran Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez Şeyh Şamil Mahallesi'nde de yol genişletme çalışması gerçekleştirdi. Bir yandan da yaya geçitlerini konforlu hale getirmek için kaldırım revize etme, parke taşı yenileme ve değiştirme çalışmaları yürütülüyor. Bağcılar, Fatih ve Yeniköy mahallelerinde parke taşı çalışmalarından sonra yaya geçitleri ve kaldırımlar elverişli hale getirildiği bildirildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, pratik çözüm odaklı hizmet belediyeciliği ile ilçenin görüntüsünü değiştirdiklerini söyledi. Beyoğlu, "Kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımızın yaptığı yeni yapılar var. Talebe göre buralara yeni yol kazandırıyoruz. Merkezde daha çok kaldırım yenileme ihtiyacı var. Çünkü uzun yıllar yenilenmediği için parke taşlarının yapısı bozuluyor. Bunları yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Aynı tempo ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

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