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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ailelerin direnişi bin 63'üncü gününde

İHA

Ailelerin direnişi bin 63'üncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 63'üncü gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 63’üncü gününe girdi. Evlat nöbetindeki aileler çocuklarının fotoğrafıyla HDP il binası önünde kurdukları çadırda bekleyişini sürdürürken, Diyarbakır'da oğlu 7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir, oğlu Aziz gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.
Çocuğuna hasret kaldığını ve oğlunu HDP'den istediğini belirten anne Demir, evladını almadan eylemi sonlandırmayacağını kaydetti. Demir, "Aziz için buradayım, 3 yıldır bu eylemi sürdürüyoruz, oğlum gelmeyene kadar bu eylemi bırakmayacağız. Ben oğlumu çok özledim, 7 yıldır peşindeyim. Neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Sana hasret kalmışım, gel sıcak yuvana dön. Yüzüne hasret kalmışım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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