Diyarbakır’da narkotik uygulaması: 1 tutuklanma

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Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde uygulanan narkotik uygulamasında gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan kontrol neticesinde otomobilin şoför mahallinden 34 gram ağırlığında metamfetamin olarak tabir edilen narkotik madde ele geçirilirken araç sürücüsü F.F.(33) gözaltına alındı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen şüpheli F.F. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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