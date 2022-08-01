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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dicle Elektrikten elektrik kesintisi iddialarına ilişkin açıklama

İHA

Dicle Elektrikten elektrik kesintisi iddialarına ilişkin açıklama

Dicle Elektrik AŞ, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'Şanlıurfa’nın Siverek ve Hilvan ilçelerinde günlük 12 saatlik elektrik kesintisi yapılacağı' iddiaları üzerine açıklamada bulundu.
Dicle Elektrik AŞ’den yapılan açıklamada, Şanlıurfa’nın Siverek ve Hilvan ilçelerinde günde 12 saat elektrik kesintisi olacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, “Ancak bölgede tarımsal sulamanın yoğun yapıldığı bu dönemde elektrik şebekesine aşırı yüklenme nedeniyle zaman zaman kesintiler söz konusu olabilmektedir. Ayrıca her iki ilçede de, tarımsal sulama amacıyla kaçak elektrik kullanımıyla sık sık karşılaşılmaktadır. Birçok çiftçimiz abone olmadan kaçak hat çekmek suretiyle elektrik kullanma yoluna gitmektedir. Bu durum bölgeyi besleyen trafo ve pano gibi elektrik tesisatları üzerinde aşırı yüke neden olmakta ve bir süre sonra bozularak elektrik kesintisine yol açmaktadır” denildi.
Diğer önemli bir hususun ise bölgede özellikle tarımsal sulama abonelerinin kayıtlı dahi olsalar kullandıkları elektriğin faturasını ödememeleri olduğunun belirtildiği açıklamada, “Bu yıl bölge genelinde ve özel olarak da Şanlıurfa’da tarımsal sulama için kullanılan elektrik bedelinin yüzde 95’i henüz ödenmemiş durumdadır. Enerji fiyatlarının küresel çapta 78 kat arttığı bir dönemde, ciddi bir fedakarlıkla tedarik ettiğimiz enerjinin bedelinin halen ödenmiyor olduğu hususunu da kamuoyunun takdirlerine sunarız. Şirketimiz, mevzuat çerçevesindeki yasal hakkını kullanarak borçlu abonelere kesinti yoluna gitmektedir. Hal böyle olmasına rağmen sosyal medya hesapları üzerinden söz konusu ilçelerde yaşanan elektrik kesintilerinde bir keyfiyet bulunduğunu iddia eden ve şirketimize karşı provokatif çağrılar yapan kişi ve gruplarla ilgili adli merciler nezdinde şikayet hakkımızı kullanacağımızı belirtmek isteriz” ifadelerine yer verildi.

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