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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Güzel, güzel dileklerle veda etti

İHA

Eski Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Güzel, güzel dileklerle veda etti

Diyarbakır’ın eski Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Güzel, Mehmet Aziz İde’nin göreve iadesi dolayısıyla güzel dileklerde bulunarak görevini devretti.
Eski Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Güzel, yaptığı açıklamada, yaklaşık iki yıldır büyük bir onur, gurur ve mutlulukla yürüttüğü Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden önceki İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aziz İde’nin göreve iadesi dolayısıyla bugün itibariyle ayrılmış bulunmakta olduğunu söyledi. Görev süresi boyunca ilk olarak okulların fiziki alt yapısını tamamlamaya çalıştıklarını belirten Güzel, “İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Küçükali’nin destekleriyle 50’nin üzerinde okulumuzu onararak yeniledik, öte yandan 16 yeni okulumuzu ilçemize kazandırdık. Okullarımızın temizlik, kırtasiye malzemesi gibi eksikliklerini giderdik. Sonrasında gerek öğrencilerimize gerek öğretmenlerimize yönelik 50’nin üzerinde projeye kıymetli mesai arkadaşlarımızla beraber imza attık. Öğrenci başarı oranımızı kıymetli öğretmenlerimiz ve okul idarecilerimizle birlikte niteliksel ve niceliksel olarak artırarak geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi geleceğe daha güzel hazırlamaya gayret gösterdik. Bu süreçte hem öğretmenlerimizin hem idarecilerimizin motivasyonuna önem vererek başarılı çalışma arkadaşlarımızı Kaymakamlığımızın desteğiyle başarı belgesi ile ödüllendirdik” dedi.
Güzel, yaptığı açıklamada, “Çınar’ın eğitim öğretimine katkısını hiç bir zaman esirgemeyen başta Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e, Valimiz Ali İhsan Su’ya, İlçe Kaymakamımız Güher Sinem Büyüknalçacı’ya İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Küçükali’ye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün kurumsal kimliğinin her geçen gün daha iyiye ulaşması ve akademik başarısının artması için fedakarca çalışan ve elde edilen başarılarda asıl söz sahibi olan başta görev sürem boyunca yönetici olarak birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarım olmak üzere tüm öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve memurlarımıza, eğitimdeki gelişmeleri daha geniş kitlelere ulaştıran basın mensuplarına ve öğrencilerimize kucak açan Çınar halkına, canımızdan daha değerli öğrencilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyor; daha güzel çalışmalar yapacağına inandığım İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Aziz İde’ye muvaffakiyetler diliyorum. Rabbimizin izniyle her daim vatanımız, devletimiz, milletimiz ve şanlı bayrağımız için çalışmaya devam edeceği” ifadelerinde bulundu.

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