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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dicle Elektrik Cudi Festivali’nde stant açtı

İHA

Dicle Elektrik Cudi Festivali’nde stant açtı

Dicle Elektrik, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Cudi Festivali’ne katıldı. Şirket, Hz. Nuh’un gemisinin oturduğu yer olarak rivayet edilen 2114 rakımlı Sefine bölgesinde stant açtı.
Şırnak Valiliği tarafından 40 yıl aradan sonra geçen yıl yeniden düzenlenmeye başlanan Cudi Festivali’nin ikincisi büyük tufanda Hz. Nuh’un gemisinin oturduğu yer olduğu rivayet edilen alanda renkli görüntülerle gerçekleşti. Hazırlıkları günler öncesinden başlayan Cudi Festivali için bölgeden kadınlı erkekli yüzlerce kişi sabahın ilk ışıklarıyla Cudi Dağı’nın zirvesine gitmek üzere yola koyuldu. Yoğun katılım nedeniyle yol boyunca uzun araç kuyrukları oluştu. Geceden gidenler ise ateş yakıp kamp kurdu.
2 bin 114 rakımlı alanda festival
Cudi Dağı'nda Hz.Nuh’un gemisinin oturduğu yer olduğu rivayet edilen 2 bin 114 rakımlı Sefine bölgesindeki festivale İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur ve Dicle Elektrik Dağıtım Şırnak İl Müdürü Tekin Türk ile diğer yetkililer de katıldı.
Sefine bölgesinde namaz kılıp dualar ettikten sonra güvercin uçuran yetkililer, ardından vatandaşlarla birlikte topluca festival alanına yürüdü. Festivalde Grup Tillo ve Hatay Medeniyetler Korosu etkinliklerinin yanında uçurtmalar uçuruldu, şarkılar, türküler eşliğinde halaylar çekildi.
Dicle Elektrik stant kurdu
Festivale kurumsal olarak katılarak stant açan Dicle Elektrik, aynı zamanda alana kurduğu geçici trafo ve jeneratörlerle festival alanının tüm enerji ihtiyacını karşıladı. Dicle Elektrik standında vatandaşların sorularını yanıtlayan Dicle Elektrik Müşteri Memnuniyet Merkezi (3M) görevlileri, ziyaretçilere çocuklar için hazırlanan ve içerisinde kuru boya kalemi, tangram, balon, renkli keçeli kalem, solo test oyunu, düz akım elektrik devre seti ve şeker bulunan hediye paketleri verdi. Ayrıca Dicle Elektrik’in kurumsal yayın organı olan Dicle Aktüel dergisi de vatandaşların ilgi odağı oldu. Büyük ilgi gören Dicle Elektrik standını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti.

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