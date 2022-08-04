Diyarbakır´da bulunan 1700 yıllık amfora, müzeye teslim edildi



Selim KAYANurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi´nce, tarihi surlardaki restorasyon çalışmalarında bulunan, 1700 yıllık amfora (bir tür testi), kent müzesine teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi, çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan ve UNESCO tarafından 2015'te Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen Diyarbakır Surları'nın eski ihtişamına kavuşması için 'Surlarda Diriliş' mottosuyla başlattığı restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Diyarbakır Müze Müdürlüğü ile yapılan çalışmalardaki arkeolojik kazılarda, yapılış şekli ve üzerindeki motiflerden yola çıkarak milattan sonra 330'lu yıllara tarihlenen 1700 yıllık amfora, gün yüzüne çıkarıldı. Bölgede ilk kez görüldüğü için önem arz eden zeytinyağı veya şarap taşımacılığında kullanılan sivri dipli amforanın Geç RomaErken Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendiriliyor.

`BÖLGEDE İLK KEZ BİR AMFORA BULUNUYOR´

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Mehmet Karaaslan, amforanın, müze müdürlüğüne teslim edildiğini söyledi. Karaaslan, "Amfora bölgede ilk kez bulundu. 71 ve 72´nci burçlar arasında yapılan kazı çalışmalarında Roma´nın son dönemi, Bizans´ın genç dönemine ait olduğu düşünülen 1700 yıllık bir amfora görüldü. Amfora dediğimiz şey, o dönem zeytinyağı, tahıl ve şarap gibi ürünlerin depolandığı testi şeklinde bir üründür. Tabi bunların bölgede bulunması, bir de bölgede ilk olarak amforanın bulunması önemli bir buluntudur bizim için. Tarih için önemli bir kalıntıdır. Bulunduktan sonra arkeologlarımız tarafından titiz bir şekilde ortaya çıkarılmış ve müze müdürlüğüne teslim edilmiştir. Büyükşehir belediyesi olarak amacımız Diyarbakır Surları'nın tamamının restorasyonunu yapmak. Bu etapta 2022 yılının sonuna kadar ayakta bulunan 98 tane burcun 49 tanesinin restorasyonunu yapmayı düşünüyoruz. Çok yakın bir dönemde 12 tane burcumuzun daha ihalesine çıkacağız. 2024 yılına kadar restorasyon çalışmalarını devam ettirip bunu gelecek nesillere aktarmak istiyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN

2022-08-04 11:31:41



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