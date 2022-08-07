Ev eşyaları yüklü kamyonette tehlikeli yolculuk



Burak EMEK/ DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´da 4 kişinin ev eşyalarıyla dolu kamyonetteki tehlikeli yolculuğu çevredekiler tarafından görüntülendi.

Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi´nde, plakası öğrenilemeyen ev eşyası yüklü bir kamyonetin kasasında 4 kişi olduğu görüldü. 2 kişi eşyaların üzerine diğer 2'si ise iple bağlı kısmını tutarak kamyonette ilerledi. Tehlikeli yolculuk diğer sürücülerin de tepkisini çekti. O anlar ise kameraya yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-08-07 12:14:16



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