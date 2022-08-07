Diyabakır'da gölete giren 13 yaşındaki Ahmet, kayboldu

Burak EMEK/ DİYARBAKIR,(DHA)-DİYARBAKIR'da serinlemek için gölete girip, kaybolan Suriyeli Ahmet El-Derviş'i (13) bulmak için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Olay, DiyarbakırSilvan kara yolundaki Kengerli Göleti'nde meydana geldi. Ailesi ile birlikte gölet kenarına gelen Ahmet ElDerviş, serinlemek için suya girdi. Ahmet, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen ekipler, arama-kurtarma çalışması başlattı. 2 araç, bir bot, ve 8 personel ile çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-08-07 13:46:08
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