Diyarbakır'da gölete giren 13 yaşındaki Ahmet, kayboldu(2)

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3 SAAT SONRA ÖLÜ BULUNDU

Diyarbakır'da serinlemek için girdiği gölette kaybolan Suriyeli Ahmet El-Derviş (13), 3 saat sonra ekiplerce ölü bulundu. Bölgede bekletilen ambulansa konulan Ahmet'in cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.(DHA)Burak EMEK/ DİYARBAKIR,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-08-07 15:12:13



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