'Diyarbakır Kartalları', şehit arkadaşları için 1903 tulumba tatlısı dağıtıp, dua etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Diyarbakır Kartalları', şehit arkadaşları için 1903 tulumba tatlısı dağıtıp, dua etti

DHA

'Diyarbakır Kartalları', şehit arkadaşları için 1903 tulumba tatlısı dağıtıp, dua etti


Selim KAYANurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da Beşiktaş´ın taraftar gruplarından 'Diyarbakır Kartalları', trafik kazasında şehit olan Piyade Er Yusuf Sofioğlu için tarihi Ulu Cami önünde 1903 tulumba tatlısı dağıtıp, dua etti.
Beşiktaş taraftar gruplarından Diyarbakır Kartalları, Hatay´da vatani görevini yaparken 2 Ağustos´ta geçirdiği trafik kazasında şehit olan arkadaşları Şehit Piyade Er Yusuf Sofioğlu için Sur ilçesinde bir araya geldi. Grup üyeleri 'Tribünde bir eksik cennette bir fazla, selam söyle optik başkana ve Süleyman Seba´ya' pankartı açarak, Ulu Cami önünde toplananlara 1903 tulumba tatlısı dağıttı. Grup, daha sonra dualar etti.
Taraftar grubu sorumlusu Kadir Adak, arkadaşları Yusuf Sofioğlu´nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyerek, "Biz de üstümüze düşeni görev olarak onun hayrına Ulu Cami önünde tulumba tatlısı dağıtmayı uygun gördük. İnşallah Allah´ın katında tüm şehitlerimize ve onun ruhuna hediyesini kabul eder. Tüm şehitlerimize Allah´tan rahmet, yakınlarına sabır ve selamet diliyorum. Allah inşallah onların yerlerini cennet eyler" dedi.
`ÜZÜCÜ BİR AN YAŞIYORUZ´
Grup üyelerinden Ender Arıkan ise Diyarbakır kartalları olarak üzücü bir an yaşadıklarını ifade ederek, "Kardeşimiz vatani görevini yaparken şehit düştü. Diyarbakır kartalları olarak Yusuf Sofioğlu kardeşimize Allah´tan rahmet ailesine başsağlığı diliyoruz. Ruhları şad olsun onlar için yaptırdığımız tatlılarımız ve dualarımız inşallah kabul olur. Bu tür şeyleri yaşamak istemiyoruz ama dünya hali" diye konuştu.
Diyarbakırlı şehit Yusuf Sofioğlu´ndan geriye, askere gitmeden önce cep telefonuyla çekilen görüntüleri kaldı. Görüntülerde, Sofioğlu´na asker uğurlaması yapıldığı ve annesinin ellerine kına sürdüğü anlar yer aldı. Eline kına sürüldüğünde Sofioğlu ile annesinin gözyaşlarını sildikleri görüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN
2022-08-08 11:44:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Salgında hizmet alınamayan spor salonuna ödenen ücret için mahkemeden iade kararı
YEREL HABERLER Salgında hizmet alınamayan spor salonuna ödenen ücret ...
Ev eşyası yüklü kamyonetle tehlikeli yolculuğa 1861 TL ceza
YEREL HABERLER Ev eşyası yüklü kamyonetle tehlikeli yolculuğa 1861 ...
Diyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ...
Diyarbakır'da toprağa gömülü 1,5 kilogram esrar bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da toprağa gömülü 1,5 kilogram esrar ...
Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Bismil'de "huzur" uygulamasında 11 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bismil'de "huzur" uygulamasında 11 şüpheli yakalandı
Diyarbakır'da serinlemek için baraj gölüne giren çocuk boğuldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da serinlemek için baraj gölüne giren ...
Diyarbakır'da gölete giren 13 yaşındaki Ahmet, kayboldu(2)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da gölete giren 13 yaşındaki Ahmet, ...
Diyarbakır'da özel gereksinimli çocuklar belediyenin açtığı kursta yüzme öğreniyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da özel gereksinimli çocuklar belediyenin ...
Diyabakır'da gölete giren 13 yaşındaki Ahmet, kayboldu
YEREL HABERLER Diyabakır'da gölete giren 13 yaşındaki Ahmet, ...
Ev eşyaları yüklü kamyonette tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Ev eşyaları yüklü kamyonette tehlikeli yolculuk
HDP Eş Genel Başkanı Sancar: En büyük demokrasi ittifakını kuracağız
YEREL HABERLER HDP Eş Genel Başkanı Sancar: En büyük demokrasi ...
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Diyarbakır'daki mitingde konuştu:
YEREL HABERLER HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Diyarbakır'daki ...
Diyarbakır'da hızlandırılmış tiyatro ve drama kursu açılıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da hızlandırılmış tiyatro ve drama kursu ...
Diyarbakır'da yaz spor okullarında eğitim alan çocuklar yeteneklerini sergiledi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yaz spor okullarında eğitim alan ...
Kayapınar Kaymakamı Karaman, esnaf ve vatandaşlarla görüştü
YEREL HABERLER Kayapınar Kaymakamı Karaman, esnaf ve vatandaşlarla ...
Diyarbakır'da yol yenileme çalışmaları
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yol yenileme çalışmaları
Diyarbakır'da tırın çarptığı 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da tırın çarptığı 3 kişi yaralandı
Sıcak havanın etkili olduğu Güneydoğu'da Cizre dün 47,4 dereceyi gördü
YEREL HABERLER Sıcak havanın etkili olduğu Güneydoğu'da Cizre dün ...
Diyarbakır´da üst geçidi kullanmayan yayalar, kazaya neden oldu: 5 yaralı 
YEREL HABERLER Diyarbakır´da üst geçidi kullanmayan yayalar, kazaya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.