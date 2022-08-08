Kamyonet, otomobile çarpıp mağazaya girdi



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da park alanından çıkmak için geri manevra yapan otomobile çarpan kapalı kasa kamyonet, mağazaya girdi. Kazada, iş yerinde hasar oluştu.

Kaza, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Mahabad Bulvarı´nda meydana geldi. 21 BV 734 plakalı kapalı kasa kamyonetin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, iddiaya göre aracını mağazanın önüne park etmek istedi. Burada park halindeki 34 DZZ 065 plakalı otomobilin sürücüsü ise bu sırada çıkmak için geri manevra yaptı. Kamyonetin sürücüsü, otomobile çarpmamak için direksiyon kırdı. Ancak otomobile çarpan kamyonet, mağazaya girdi.

Mağazada hasar oluşurken, sürücüler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-08-08 15:38:10



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