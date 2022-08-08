75 yaşındaki hastaya ambulans helikopterle sevk

Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, uyluk kemiği kırığı nedeniyle hastaneye götürülen R.T. (75) adlı erkek hasta, ilçeden ambulans helikopterle Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kulp'ta yaşayan R.T., uyluk kemiği kırığı şikayetiyle Kulp Dr. Abdullah Biroğul İlçe Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tedaviye alınan R.T.'nin, Diyarbakır kent merkezindeki Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne sevk edilmesi kararlaştırıldı. Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı Sağlık Komuta ile yapılan görüşmelerin ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nün Acil Sağlık Hizmetleri hava ambulansı, hastayı almak için sabah saatlerinde ilçe devlet hastanesine indi. Ambulansla getirilen hasta, hava ambulansına nakledildi. Hava ambulansıyla alınıp Dicle Üniversitesi'nin heliportunda bekleyen Acil Sağlık Hizmetleri ekibine teslim edilen R.T., tedavisinin devam edeceği Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne nakledildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-08-08 16:11:36
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