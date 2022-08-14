Serinlemek için gölete giren Halil, boğuldu

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Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)-DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde serinlemek için gölete giren Halil Çelik (20), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Talaytepe Mahallesi 4'üncü Sanayi Sitesi civarındaki gölette meydana geldi. Serinlemek için gölete giren Halil Çelik, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile Çelik'in cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Çelik'in cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Otopsi sonrası ailesine teslim edilen Çelik'in cenazesi, Kayapınar ilçesinde defnedildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA

2022-08-14 12:17:08



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