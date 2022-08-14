Pamuk tarlasında zehirlenen 20 tarım işçisi taburcu edildi

Selim KAYANurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde ilaçlama yapılan pamuk tarlasında çalıştıkları sırada tarım ilacından zehirlenen 10'u çocuk 20 tarım işçisi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Olay, 11 Ağustos'ta meydana geldi. Bağıvar Mahallesi'nde oturan 10'u çocuk 20 tarım işçisi, ilaçlama yapılan kırsal Kartaltepe Mahallesi'ndeki pamuk tarlasına çapaya gitti. İşçiler, bir süre sonra mide bulantısı şikayetinde bulundu. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 20 tarım işçisi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin solunum yoluyla tarım ilacından zehirlendikleri anlaşıldı. Yaşları 15 ile 25 arasında değişen 20 işçinin 10'u çocuk bölümünde, diğerleri ise yetişkin kısmında tedavi altına alındı. 48 saat gözlem altında tutulan işçiler, daha sonra taburcu edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN
2022-08-14 14:16:23
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