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Çekicide 39 kilo uyuşturucuya 3 tutuklama 

DHA

Çekicide 39 kilo uyuşturucuya 3 tutuklama 


Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, durdurulan çekicide narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 39 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, çekicide yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan çekici, Kayapınar ilçesindeki Pirinçlik uygulama noktasında durduruldu. Araçtakilerin şüpheli hareketleri ve narkotik köpeğinin tepki vermesiyle yapılan aramada, 35 parça halinde 39 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Araçtaki Ö.Ç. ve U.Y.A. ise gözaltına alındı. Operasyonu detaylandıran Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurulan araçla bağlantılı olduğu değerlendirilen başka çekiciyi yine Kayapınar ilçesinde durdurarak, içindeki Y.Ç.´yi de gözaltına aldı.
3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA
2022-08-16 15:33:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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