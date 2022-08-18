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Telefon bataryası elinde patladı; o anlar kamerada

DHA

Telefon bataryası elinde patladı; o anlar kamerada


Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, teknik servise getirilen cep telefonunun bataryası, dükkan sahibinin elinde patlarken, bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Gazi Caddesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Hasip Başdemir'e ait teknik servise gelen müşteri, cep telefonunun bataryasını değiştirmek istediğini söyledi. Telefonu alan Başdemir'in elinde batarya patladı. Başdemir, bu sırada bataryayı dışarı doğru fırlattı. Tezgahın önüne düşen bataryadan çıkan dumanlar, kısa sürede dükkanı sardı. Başdemir, eline aldığı kürekle bataryayı dışarı çıkardı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA
2022-08-18 11:42:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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