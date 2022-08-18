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Evlat Nöbeti Çalıştayı Sonuç Bildirgesi: Aileler kimlik üstü bir bağlama sahip

DHA

Evlat Nöbeti Çalıştayı Sonuç Bildirgesi: Aileler kimlik üstü bir bağlama sahip


Selim KAYANurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)İSTANBUL´da dün düzenlenen `Evlat Nöbeti Çalıştayı´nın sonuç bildirgesi bugün Diyarbakır´da açıklandı. Sonuç bildirgesini açıklayan çalıştayın koordinatörü Doç. Dr. Adem Palabıyık, `Evlat Nöbeti Aileleri´nin kimlik üstü bir bağlama sahip olduğunu belirterek, "Evlat Nöbeti Aileleri planlanmış ve örgütlü bir hareket değil, doğal, kendi seyrinde devam eden ve spesifik olarak ortaya çıkarak, sonradan ulusallaşan bir harekettir. Evlat Nöbeti Aileleri kimlik üstü bir bağlama sahiptir. Hiçbir ailenin kendisini yalıtıcı bir kimlikle ifade etmediği, tam tersine bütünleştirici bir kimlik vurgusu yaptığı anlaşılmıştır" dedi.
Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır Binası önünde, bin 80 gündür sürdürdürdüğü eylem, akademik bir çalışmaya konu oldu. Medya Platformu Derneği ve MİSMED Sosyal Medya Derneği tarafından gerçekleştirilen `Evlat Nöbeti Çalıştayı´ dün İstanbul´da yapıldı. Çalıştayın sonuç bildirgesi Diyarbakır´ın Sur ilçesinde Kurşunlu Camii Meydanı´nda düzenlenen programla açıklandı. Programa, çalıştayın koordinatörü Doç. Dr. Adem Palabıyık, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker ve Oya Eronat da katıldı.
`EVLAT NÖBETİ AİLELERİ KİMLİK ÜSTÜ BİR BAĞLAMA SAHİPTİR´
Sonuç bildirgesini açıklayan çalıştayın koordinatörü Doç. Dr. Adem Palabıyık, annelerin feryadının akademik ve bilimsel anlamda karşılığını bulduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Çalıştayımız bundan sonra yapılacak olan akademik ve bilimsel çalışmalara katkı sunma anlamında önemli bir referans noktası olacaktır. Bugün, Diyarbakır Kurşunlu Camii önünde açıkladığımız bilimsel taslak sonuç metni de bu bağlamda önemlidir. Çünkü `Evlat Nöbeti Aileleri´ artık sadece siyaset sosyolojisinin değil, gündelik hayat sosyolojisi ve akademik disiplinin de araştırma öznesi haline gelmiştir. `Evlat Nöbeti Aileleri´ planlanmış ve örgütlü bir hareket değil, doğal, kendi seyrinde devam eden ve spesifik olarak ortaya çıkarak, sonradan ulusallaşan bir harekettir. `Evlat Nöbeti Aileleri´ kimlik üstü bir bağlama sahiptir. Hiçbir ailenin kendisini yalıtıcı bir kimlikle ifade etmediği, tam tersine bütünleştirici bir kimlik vurgusu yaptığı anlaşılmıştır. `Evlat Nöbeti Aileleri´, annelik ve babalık kavramları üzerinden süreci devam ettirmektedir. Bu kavramlar `Evlat Nöbeti Aileleri'nin doğallığını ortaya koymakta ve ortaya koymuştur. `Evlat Nöbeti Aileleri´ sayesinde annelik ve babalığın siyaset üstü kavramlar olduğu anlaşılmıştır. Her iki kavram da kendi başlarına bütüncüldür ama aile olmanın niteliği annelik ve babalık üzerinden okunmalıdır ve aile, siyasi bir figür değildir. `Evlat Nöbeti Aileleri'nin, Diyarbakır´dan diğer illere taşması, anneliğin ve babalığın bölge nezdinde de siyaset üstü bir kavram olarak kabul gördüğünün ispatıdır. `Evlat Nöbeti Aileleri Çalıştayı´nda teröre karşı verilen başarılı mücadelenin `Evlat Nöbeti Aileleri´nin güçlenmesine katkı sağladığı ve süreci hızlandırdığı özellikle vurgulanmıştır. `Evlat Nöbeti Aileleri´ akademide önemli tartışmaların merkezinde yer alan cinsiyet tartışmalarına en güçlü cevabı vermiştir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği raporu gibi birçok uluslararası raporlarda da ifade edilen çocuk kaçırma ve terörizmi yaşatma gibi eylemler veya girişimler, özellikle `Evlat Nöbeti Aileleri´nin kararlı duruşu ile dünya kamuoyuna duyurulmuş ve terör örgütünün çabasına karşı etkin bir toplumsal mücadele ortaya konulmuştur."
'FERYADIMIZI DÜNYAYA DUYURACAKLAR'
Çalıştay katılımcıları daha sonra HDP il binası önünde eylemlerini sürdüren aileleri ziyaret ederek, desteklerini iletti. 2015 yılında 15 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, çalıştay üyelerine teşekkür ederek, şöyle konuştu:
"Yaklaşık 3 yıldır burada eylem yapıyoruz. İlk defa akademik olarak bu çocuklarımız ele alınıyor. Buradan çalıştay yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Feryadımızı dünyaya duyuracaklar. Bütün dünya feryadımızı duydu bir tek HDP feryadımızı duymadı. Bu mücadelemizi asla bırakmayacağız. Bu mücadele yalnız bizim mücadelemiz değildir. Artık bütün Türkiye´nin mücadelesidir. Biz buradan herkesten destek bekliyoruz. 3 Eylül´de de Türkiye burada nöbette olacaktır. Herkesi buraya davet ediyoruz. Hep beraber teröre ve terör destekçilerine artık dur diyelim. Sonuna kadar bu mücadelemize devam edeceğiz." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN
2022-08-18 18:26:10

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