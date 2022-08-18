`UYUMA´ya gelen ihbarla 8 uyuşturucu taciri yakalandı



Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu'na (UYUMA) gelen ihbar üzerine düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanan 8 şüpheliden, işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2´si tutuklandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü´nce yapılan çalışmalarda, Bağlar ilçesinde bulunan bir park içerisinde uyuşturucu madde satışı yapıldığına dair `UYUMA´ uygulamasına gelen ihbar üzerine harekete geçildi. Düzenlenen operasyonda 8 şüpheli suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler A.M.D. ve B.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA

2022-08-18 19:07:48



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