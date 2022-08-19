Muhammed´e çarpıp ölümüne neden olan kaymakam için 6 yıla kadar hapis istemi

DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Bismil ilçesinde, kullandığı resmi araçla Muhammed Çelik´e (13) çarparak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan eski Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu hakkında `bilinçli taksirle ölüme neden olmak´ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Bismil ilçesi kırsal Akpınar Mahallesi´nde yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Çelik´e çarparak ölümüne, M.O.´nun da yaralanmasına neden olan, eski Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı´nca hazırlanan iddianame, 11´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, tutuklu sanık Sinanoğlu hakkında `bilinçli taksirle ölüme neden olmak´ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianamede, alkol testine göre Sinanoğlu´nun 0,27 promil alkollü olduğu ve araçta yapılan aramada boş alkol kutusu bulunduğu belirtilerek, "Kavşağa girdiğinde hızını azaltmamak ve kendi beyanına göre de şehir içi hız sınırının üzerinde araç kullanmak suretiyle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde hareket ederek sevk ve idaresindeki araçla çarptığı Muhammed Çelik'in ölümüne neden olmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediği anlaşıldığından, eylemine uyan sevk maddesi uyarınca cezalandırılmalıdır" denildi.
İddianamede ayrıca Muhammed Çelik´in ailesinin maddi ve manevi zararlarının karşılandığı belirtilerek, şikayetlerinden vazgeçtikleri de yer aldı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır
2022-08-19 17:30:34
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