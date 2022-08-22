Hayvan otlatırken üzerine yıldırım isabet eden çocuk öldü

DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Çermik ilçesinde, hayvan otlatırken üzerine yıldırım isabet eden Ağci Çiçek (15), hayatını kaybetti.
Çermik ilçesine bağlı kırsal İkiçeltik Mahallesi´nde dün merada hayvanlarını otlatan Ağci Çiçek'in üzerine yıldırım isabet etti. Bölgeye gelen köylüler, Çiçek´i yerde hareketsiz gördü. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Çiçek´in hayatını kaybettiği tespit edildi. Çiçek´in cansız bedeni, otopsi için Çermik Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Ağci Çiçek´in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır
2022-08-22 16:12:58
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.