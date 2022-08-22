Hayvan otlatırken üzerine yıldırım isabet eden çocuk öldü

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Çermik ilçesinde, hayvan otlatırken üzerine yıldırım isabet eden Ağci Çiçek (15), hayatını kaybetti.

Çermik ilçesine bağlı kırsal İkiçeltik Mahallesi´nde dün merada hayvanlarını otlatan Ağci Çiçek'in üzerine yıldırım isabet etti. Bölgeye gelen köylüler, Çiçek´i yerde hareketsiz gördü. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Çiçek´in hayatını kaybettiği tespit edildi. Çiçek´in cansız bedeni, otopsi için Çermik Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Ağci Çiçek´in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır

2022-08-22 16:12:58



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