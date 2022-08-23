Diyarbakır´da Dicle Nehri´ne giren çocuk kayboldu 

Emrah KIZILSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Sur ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri´ne giren 10 yaşındaki A.D. bir süre sonra gözden kayboldu. A.D.´yi bulmak için ekiplerin yaptığı çalışma sürüyor.
Sur ilçesinde bulunan Hevsel Bahçeleri´nden geçen Dicle Nehri´ne akşam saatlerinde serinlemek için giren A.D., bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler su üstünde botlarla, su altında da dalgıçlarla A.D.´nin bulunması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sürüyor. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL
2022-08-23 01:01:42
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.