Diyarbakır´da 4´üncü yılına girecek olan 'evlat nöbeti'ne ailelerden destek çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır´da 4´üncü yılına girecek olan 'evlat nöbeti'ne ailelerden destek çağrısı

DHA

Diyarbakır´da 4´üncü yılına girecek olan 'evlat nöbeti'ne ailelerden destek çağrısı


Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki başlattıkları 'evlat nöbeti'nde 1087´nci güne girildi. çocuklarına kavuşmak için mücadelelerini sürdüren aileler, 3 Eylül'de 4'üncü yılına girecek olan eylemlerine destek çağrısında bulundu. 
Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 303 ailenin dönüşümlü olarak sürdürdüğü nöbette, 1087'nci güne girildi. Bugüne kadar 37 aile, çocuklarına kavuştu. 3 Eylül´de 4´üncü yılına girecek eylemle ilgili aileler, hem gece nöbetine başladı hem de basın açıklaması yaparak destek çağrısında bulundu.
'SİZ GELMEDEN BİZ BURADAN KALKMAYACAĞIZ'
2019´da 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için eylemini sürdüren Celil Bektaş, oğlunun HDP il binasından dağa götürüldüğünü ileri sürerek, şunları söyledi:
"Benim oğlum 5 Mayıs 2019'da bu binadan gitti. Emniyet teşkilatına teşekkür ediyorum, bizi  bu gece de yalnız bırakmadılar. Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, herkese teşekkür ediyorum. Benim ismim Kürt Celil, hiç kimse bunu inkar etmesin. Biz Kürtlüğümüzü inkar etmedik. Ne yazık ki bu HDP evimize ateş düşürdü. HDP benim evimi yıktı. Benim oğlumu HDP götürdü. Defalarca söyledim, benim oğlumun montu bu binadan çıktı. Eğer bu HDP'de biraz vicdan olsa beni bu hale düşürmezdi. Bütün çocuklara sesleniyorum. Bakın bütün anne ve babalarınız burada sizi bekliyor. Siz gelmeden biz buradan kalkmayacağız."
2015 yılında 15 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın da, gece nöbetlerini 3 Eylül'e kadar kesintisiz sürdüreceklerini söyledi. HDP'nin Kürt gençler üzerinden siyaset yaptığını söyleyen Aydın, "Herkes evinde mutlu ve huzurluyken biz burada mutsuz ve huzursuzuz. Biz burada evlatlarımızın mücadelesine devam ediyoruz. Bakın şu an saat gecenin 10'una geliyor. Bakın biz gece bile HDP önünde evlat mücadelesi veriyoruz. Evlat acısı çok zordur. Biz burada evlatlarımızı istiyoruz. Biz kimseden mal mülk istemiyoruz. Biz çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Ben buradan asla kalkmayacağım. Türkiye'nin dört bir yanından anneler ve babalar gelmişler, burada kimden ne istemişler? Hepsi evlatlarını istiyorlar. Hepsinin evlatları HDP tarafından kandırılarak terör örgütüne gönderilmiş. Biz buradan bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. 3 Eylül'de 3'üncü yılımızı bitiriyoruz 4'üncü yıla giriyoruz. Biz yalnız kendi çocuklarımız için burada değiliz, bütün Türkiye çocukları için buradayız" diye konuştu. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA
2022-08-24 23:50:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır annelerinden 4'üncü yılına girecek "evlat nöbetlerine" destek çağrısı
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerinden 4'üncü yılına girecek "evlat ...
Yenişehir Belediyesinin desteğiyle YKS'ye hazırlanan 200 öğrenci başarı sağladı
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinin desteğiyle YKS'ye hazırlanan ...
Diyarbakır'da kırsalda yaşayan kadınlar proje kapsamında tarihi ve ören yerlerini gezdi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kırsalda yaşayan kadınlar proje ...
Diyarbakır'da ağırlığıyla yarışacak karpuzlarda hasat başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da ağırlığıyla yarışacak karpuzlarda hasat ...
Dünya uygarlık tarihine ışık tutan höyükte deprem ve selin izleri araştırılıyor
YEREL HABERLER Dünya uygarlık tarihine ışık tutan höyükte deprem ve ...
Dicle Nehri'nde kaybolan Amed'in cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Dicle Nehri'nde kaybolan Amed'in cansız bedeni ...
Tescilli Çermik biberinin lezzet ortağı: "Taraklık kebap"
YEREL HABERLER Tescilli Çermik biberinin lezzet ortağı: "Taraklık ...
Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi ...
Diyarbakır'ın ocak-temmuz dönemi ihracatı yüzde 41 artı
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın ocak-temmuz dönemi ihracatı yüzde 41 ...
Diyarbakır anneleri çocuklarını istiyor
YEREL HABERLER Diyarbakır anneleri çocuklarını istiyor
"Lice İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesi"nde çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER "Lice İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesi"nde ...
Diyarbakır'da belediye ekiplerinden ağaçlara "gece" bakımı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da belediye ekiplerinden ağaçlara "gece" ...
Görme engelliler belediyenin toplu ulaşım araçlarında rehber köpekle seyahat edebilecek
YEREL HABERLER Görme engelliler belediyenin toplu ulaşım araçlarında ...
Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğu arama ...
Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın 5 yıllık kalkınma planı hazırlanacak
YEREL HABERLER Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın 5 yıllık kalkınma planı ...
Almanya'da riskli bulunan ameliyatı Diyarbakır'da olup, sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Almanya'da riskli bulunan ameliyatı Diyarbakır'da ...
Nehirde aranan Amed öğleyin kaybolmuş, korkup kaçan arkadaşlarından biri akşam haber vermiş (2)
YEREL HABERLER Nehirde aranan Amed öğleyin kaybolmuş, korkup kaçan ...
Ergani'de yapımı tamamlanan park ve çocuk oyun alanı hizmete açıldı
YEREL HABERLER Ergani'de yapımı tamamlanan park ve çocuk oyun alanı ...
Nehirde aranan Amed öğleyin kaybolmuş, korkup kaçan arkadaşlarından biri akşam haber vermiş
YEREL HABERLER Nehirde aranan Amed öğleyin kaybolmuş, korkup kaçan ...
Diyarbakır´da Dicle Nehri´ne giren çocuk kayboldu 
YEREL HABERLER Diyarbakır´da Dicle Nehri´ne giren çocuk kayboldu 
Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne düşen çocuk kayboldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne düşen çocuk kayboldu
Ölümlü trafik kazasına karışan eski Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu tahliye edildi
YEREL HABERLER Ölümlü trafik kazasına karışan eski Gercüş Kaymakamı ...
Hayvan otlatırken üzerine yıldırım isabet eden çocuk öldü
YEREL HABERLER Hayvan otlatırken üzerine yıldırım isabet eden çocuk ...
Diyarbakır'da yıldırım isabet eden çoban öldü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yıldırım isabet eden çoban öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.