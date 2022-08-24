Diyarbakır´da 4´üncü yılına girecek olan 'evlat nöbeti'ne ailelerden destek çağrısı



Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki başlattıkları 'evlat nöbeti'nde 1087´nci güne girildi. çocuklarına kavuşmak için mücadelelerini sürdüren aileler, 3 Eylül'de 4'üncü yılına girecek olan eylemlerine destek çağrısında bulundu.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 303 ailenin dönüşümlü olarak sürdürdüğü nöbette, 1087'nci güne girildi. Bugüne kadar 37 aile, çocuklarına kavuştu. 3 Eylül´de 4´üncü yılına girecek eylemle ilgili aileler, hem gece nöbetine başladı hem de basın açıklaması yaparak destek çağrısında bulundu.

'SİZ GELMEDEN BİZ BURADAN KALKMAYACAĞIZ'

2019´da 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için eylemini sürdüren Celil Bektaş, oğlunun HDP il binasından dağa götürüldüğünü ileri sürerek, şunları söyledi:

"Benim oğlum 5 Mayıs 2019'da bu binadan gitti. Emniyet teşkilatına teşekkür ediyorum, bizi bu gece de yalnız bırakmadılar. Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, herkese teşekkür ediyorum. Benim ismim Kürt Celil, hiç kimse bunu inkar etmesin. Biz Kürtlüğümüzü inkar etmedik. Ne yazık ki bu HDP evimize ateş düşürdü. HDP benim evimi yıktı. Benim oğlumu HDP götürdü. Defalarca söyledim, benim oğlumun montu bu binadan çıktı. Eğer bu HDP'de biraz vicdan olsa beni bu hale düşürmezdi. Bütün çocuklara sesleniyorum. Bakın bütün anne ve babalarınız burada sizi bekliyor. Siz gelmeden biz buradan kalkmayacağız."

2015 yılında 15 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın da, gece nöbetlerini 3 Eylül'e kadar kesintisiz sürdüreceklerini söyledi. HDP'nin Kürt gençler üzerinden siyaset yaptığını söyleyen Aydın, "Herkes evinde mutlu ve huzurluyken biz burada mutsuz ve huzursuzuz. Biz burada evlatlarımızın mücadelesine devam ediyoruz. Bakın şu an saat gecenin 10'una geliyor. Bakın biz gece bile HDP önünde evlat mücadelesi veriyoruz. Evlat acısı çok zordur. Biz burada evlatlarımızı istiyoruz. Biz kimseden mal mülk istemiyoruz. Biz çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Ben buradan asla kalkmayacağım. Türkiye'nin dört bir yanından anneler ve babalar gelmişler, burada kimden ne istemişler? Hepsi evlatlarını istiyorlar. Hepsinin evlatları HDP tarafından kandırılarak terör örgütüne gönderilmiş. Biz buradan bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. 3 Eylül'de 3'üncü yılımızı bitiriyoruz 4'üncü yıla giriyoruz. Biz yalnız kendi çocuklarımız için burada değiliz, bütün Türkiye çocukları için buradayız" diye konuştu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA

2022-08-24 23:50:29



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